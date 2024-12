Em derrota bizarra, Stephen Curry tem pior marca pelo Warriors

O astro Stephen Curry pouco fez na derrota do Golden State Warriors para o Memphis Grizzlies por 144 a 93 na noite de quinta-feira (19). Apesar de não ser sua pior pontuação em um jogo sem contusão, ele não acertou nenhuma cesta diante do Grizzlies, fora de casa. Curry ficou com dois pontos, mas errou sete tentativas, sendo seis delas de três.

É a pior marca desde o dia 28 de dezembro de 2009, ainda em seu primeiro ano na carreira. Na ocasião, contra o Boston Celtics, ele não pontuou, mas em quatro tentativas. Na temporada passada, por exemplo, também diante do Celtics, Stephen Curry fez quatro pontos na derrota do Warriors por 140 a 88. Aquela, por 52 pontos, a pior da franquia. Nessa quinta-feira, perdeu por 51.

Ou seja, desde que Curry tornou-se um dos melhores jogadores da NBA, é a primeira vez que ele sai quase zerado.

Mas a partida ainda teve algo a mais. Isso porque o Grizzlies quebrou o recorde da franquia com 27 cestas de três. E foi em 48 tentativas, com 56.3% de aproveitamento. Santi Aldama e Luke Kennard acertaram cinco cada, enquanto Jake LaRavia converteu quatro. De todos os jogadores de Memphis, apenas Brandon Clarke não tentou ou acertou um arremesso do perímetro.

Pelo Warriors, Brandin Podziemski somou 21 pontos e seis assistências, enquanto Andrew Wiggins colaborou com 19 pontos. Foi a estreia de Dennis Schroder pela equipe de San Francisco. Assim como Stephen Curry, Schroder foi muito mal. O alemão, que foi titular, terminou com cinco pontos (acertou duas das 12 tentativas) e distribuiu cinco assistências.

Outro que teve péssimo desempenho foi o ala-pivô Draymond Green. Em 19 minutos, o veterano não pontuou, não pegou rebote ou teve assistência. Para encontrarmos uma performance tão ruim assim do quatro vezes campeão da NBA, foi necessário voltar até o dia 23 de janeiro de 2013, em seu ano de estreia. Mas naquela ocasião, ele atuou por apenas sete minutos.

Para encontrarmos tais números, foi necessário retirar os jogos em que foram expulsos ou saíram com algum tipo de lesão em pouco tempo em quadra.

“Foi uma noite humilhante de forma geral. Eles (Grizzlies) conseguiram nos tirar do jogo desde o primeiro quarto, tiveram um ótimo desempenho na defesa. Então, tudo foi por água abaixo depois disso. Dou o crédito a eles, mas temos muito trabalho a fazer”, disse o técnico Steve Kerr, em entrevista coletiva.

Após ocupar o primeiro lugar do Oeste no dia 24 de novembro, o Warriors perdeu o seu nono jogo nas últimas 11 partidas. Agora, o time caiu para a décima posição, com 14 vitórias em 26 embates.

“Humilhante de todas as formas. Perdemos por 51 pontos. Mas é a segunda vez que perdemos por muitos pontos na temporada. A primeira foi em Cleveland (por 19 pontos). Então, eu sei quem somos como time. Mas sei que temos caras competitivos e vamos conseguir dar a volta por cima. Então, não me preocupo tanto com isso, mas temos muito trabalho a fazer”, concluiu.

