Jazz define preço em eventual troca de Walker Kessler

De acordo com Jovan Buha, do podcast Buha’s Block, o Utah Jazz já definiu o preço em uma eventual troca de Walker Kessler. Segundo o jornalista, a franquia de Salt Lake City deseja receber duas escolhas de primeira rodada do Draft, além de um jovem, para negociar o pivô. A pedida, aliás, estaria afastando potenciais interessados no jogador de 23 anos.

Continua após a publicidade

Segundo Buha, Kessler é um dos nomes no radar do Los Angeles Lakers, mas uma troca está fora de cogitação, no momento. Afinal, o time angelino só poderia enviar ao Jazz uma escolha de primeira rodada, um jogador jovem e uma ou duas swaps (direito de inverter a seleção). Portanto, a equipe de Utah precisaria ceder para que as conversas avancem.

Desde o fim da temporada, a franquia de Los Angeles busca um pivô confiável. Além disso, o interesse do Lakers em uma troca por Walker Kessler é antigo, mas esbarrra na dificuldade de negociação com Danny Ainge, CEO do Jazz. Antes do início de 2024/25, o pivô estava sendo disponibilizado pela equipe de Utah por um “preço” mais barato. Mas, nos últimos meses, “inflacionou”.

Continua após a publicidade

O detalhe é que Kessler vai entrar no último ano de vínculo com o Jazz. Em 2025/26, aliás, ele vai receber US$4,9 milhões em salários, valor referente ao final de seu contrato de calouro. Por conta de seu potencial e capacidade de proteger o aro, esse seria um ótimo custo-benefício na NBA.

Leia mais!

O Jazz, portanto, teria três caminhos a seguir: fechar a troca de Walker Kessler até a trade deadline (fevereiro do ano que vem) e receber um retorno considerável, acordar uma extensão contratual com o pivô, nesta offseason, ou deixar o jogador se tornar agente livre em 2026.

Continua após a publicidade

A última hipótese, aliás, é a menos provável. Caso finalize a campanha em Utah, o pivô terá a chance de testar o mercado na próxima offseason. No entanto, com Kessler na situação de agente livre restrito, o Jazz teria a opção de cobrir quaisquer ofertas que ele vier a receber. Ainda não se sabe, porém, se Ainge deseja correr esse risco de perder o atleta “de graça”.

Vigésima segunda escolha do Draft de 2022, Kessler já disputou 196 jogos pelo Jazz, 120 deles como titular. A última temporada foi a melhor do pivô na NBA. Afinal, ele alcançou médias de duplo-duplo: 11,1 pontos e 12,2 rebotes, em 58 partidas. Além disso, ele distribuiu 2,4 tocos por duelo e acertou 66,3% dos arremessos de quadra. Desse modo, Kessler passou a atrair interesse ao redor da liga.

Continua após a publicidade

Para 2025/26, Utah adquiriu o pivô Jusuf Nurkic, após troca com o Charlotte Hornets. John Collins e Kyle Filipowski também podem atuar na posição 5. Ou seja, a disputa no garrafão do Jazz será intensa, especialmente se Walker Kessler não for envolvido em uma troca.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA