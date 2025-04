Pelicans anuncia que Zion Williamson está fora da temporada

O New Orleans Pelicans anunciou que o astro Zion Williamson está fora da temporada por conta de uma lesão na região lombar. Além do ala-pivô, o veterano CJ McCollum também só volta a jogar na próxima campanha. Desse modo, a franquia acelera o “modo tank” em 2024/25. Hoje, o time de New Orleans ocupa a vice-lanterna da Conferência Oeste.

O cenário, aliás, não é uma novidade na carreira de Williamson. Afinal, em quatro das seis temporadas na NBA, o jogador de 24 anos disputou 30 jogos ou menos. Além disso, o camisa 1 desfalcou o Pelicans em 258 das 472 partidas da equipe. Ou seja, ele passou mais tempo afastado por lesões do que em quadra.

Assim, a primeira escolha do Draft de 2019 deixou o Pelicans na mão em 55% dos jogos no período. Na campanha de 2021/22, por exemplo, Zion não disputou um jogo sequer. O motivo foi uma fratura no pé direito.

Já na temporada 2o24/25, Zion Williamson entrou em quadra pelo Pelicans somente 30 vezes. Mas, nos poucos jogos, o ala-pivô teve um bom desempenho. Tanto que encerra a campanha com médias de 24,6 pontos, 7,2 rebotes e 5,3 assistências. No entanto, o astro não impactou o time, já que, com ele em quadra, New Orleans sofreu 20 derrotas.

Desse modo, o futuro de Zion no Pelicans é incerto. O jogador, aliás, possui contrato válido até 2028. Nas próximas três temporadas, ele vai receber US$126,5 milhões em salários. Portanto, um valor “salgado” para um atleta marcado pela indisponibilidade em quadra.

Mas, de acordo com o jornalista Tim MacMahon, da ESPN, a situação de Williamson pode ter desdobramentos na próxima offseason. Ou seja, talvez uma troca saia do papel. Segundo MacMahon, os times da NBA notaram as grandes atuações do camisa 1 neste temporada.

“Bobby Marks (outro analista da ESPN) e eu escrevemos um texto assim que Zion retornou, com alguns indicativos sobre o que poderia vir a seguir em sua carreira. Bom, alguém nos disse, naquela época, que o maior objetivo de 2024/25, em meio a todos os problemas, seria revalorizar o jogador. Tudo isso, pensando na próxima offseason”, afirmou o insider.

“O que posso dizer é que o New Orleans Pelicans está gostando do que vê dele, seja na quadra ou fora dela. Mas, as outras franquias também gostam. Então, ele tem lidado bem com tudo isso e com o ano ruim do time. Porém, caso uma troca se apresente, eu não diria que ele é intocável. Acho que algumas equipes teriam um interesse muito grande em obtê-lo. Será, acima de tudo, uma história interessante”, concluiu o jornalista.

Zion insatisfeito?

O talento de Zion Williamson é inegável, mas em mais uma temporada no Pelicans, ele não consegue se manter saudável. Desse modo, com a provável reformulação do elenco, o ala-pivô pode deixar a equipe daqui a alguns meses. A franquia apostou no jovem astro como referência, mas as suas constantes lesões “travam” o time.

Além disso, o astro estaria insatisfeito com a franquia. De acordo com Stephen A. Smith, também da ESPN, o camisa 1 quer deixar o Pelicans. Ele também teria o desejo de se transferir para um mercado maior, como Nova Iorque e Los Angeles, por exemplo.

“Zion não quer estar em Nova Orleans. Ele não quer estar lá. Ele quer jogar em um mercado grande como Los Angeles, Nova Iorque ou qualquer outro. É porque ele quer um lugar com muita mídia”, garantiu Smith.

No início do ano, Zion Williamson foi suspenso pelo Pelicans. Na ocasião, a direção da franquia alegou “conduta em detrimento da equipe” para tirar o astro de uma partida contra o Philadelphia 76ers. Segundo o repórter Chris Haynes, a decisão do time foi em razão dos constantes atrasos do craque, não apenas no voo para Philadelphia, mas também em vários treinos ao longo da campanha. Portanto, isso demonstra a falta de profissionalismo do atleta.

