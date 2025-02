NBA: Heat sonda troca por Kevin Durant

Os cenários de troca da trade deadline tiveram uma reviravolta em poucos dias. Em especial, envolvendo o Phoenix Suns. De acordo com diferentes rumores na NBA, o Miami Heat sondou o time do Arizona por Kevin Durant. Portanto, um negócio entre as equipes ainda não é descartado.

As informações recentes partem de Ethan J. Skolnick, da página 5 Reasons Sports. De acordo com o jornalista, o Heat não desistiu de negociar Butler com o Suns. Apesar das chances pequenas de envolver Bradley Beal, a franquia agora monitora um negócio por Durant.

A iniciativa do Heat em tentar Kevin Durant na NBA passa pelo Suns. A dificuldade em conseguir reforços fez o time de Arizona ouvir propostas pelo camisa 35, de acordo com Jake Fischer, do Substack.

“Phoenix seguiu dizendo que não quer trocar Durant antes da trade deadline. Mas acredita-se que o time esteja ao menos ouvindo as ofertas de vários times pelo lendário pontuador. Enquanto isso, o astro está ciente de toda essa movimentação”, informou o jornalista.

Suns e Heat estavam envolvidos em rumores sobre Jimmy Butler. Após pedir troca, o camisa 22 passou a ser vinculado com Phoenix. Uma proposta estava até adiantada, no entanto, o poder de veto de Beal impediu que o Suns seguisse na negociação.

Agora, com a chance de Durant sair, é possível que o Heat tente enviar Butler para o Suns.

“Trocar Durant parece ser a única maneira de Phoenix adquirir Butler, antes do prazo de quinta-feira (6)”, informaram Fischer e Marc Stein.

Troca tripla

No entanto, há outro cenário mais provável, segundo John Gambadoro, da Arizona Sports. De acordo com o insider, o Golden State Warriors pode somar às equipes para uma troca tripla. Neste caso, o time de San Francisco receberia Durant, enquanto o Suns teria Butler.

“O rumor de Durant para Golden State ganhou vida própria nas últimas 24 horas. Olha, eu não sei com certeza, então não estou reportando. Mas conversei com várias equipes hoje que ouviram a mesma coisa. Uma delas me disse: ‘Ele pode acabar no Golden State, com Butler indo para Phoenix”, informou o jornalista.

Por fim, o Heat poderia receber Andrew Wiggins. De acordo com Brian Winhorst, da ESPN, as equipes já haviam discutido trocas envolvendo o ala. Portanto, há um interesse de Miami pelo jogador do Warriors.

A trade deadline da NBA acontece nesta quinta-feira (6) e o Jumper Brasil vai fazer uma live em seu canal no Youtube a partir de 15h13 (horário de Brasília).

