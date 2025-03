Pelo terceiro ano seguido, temporada de LaMelo Ball acaba mais cedo na NBA

De acordo com o insider Shams Charania, da ESPN, LaMelo Ball está fora da temporada da NBA. O astro do Charlotte Hornets vinha jogando com dores no pulso e no tornozelo nos últimos jogos da franquia. Desse modo, passará por duas cirurgias nos próximos dias.

“LaMelo Ball e o Hornets consultaram médicos para avaliar a situação. Os médicos concluíram que as cirurgias permitirão que o armador se recupere e tenha uma pré-temporada produtiva”, informou Charania.

Com a notícia, Ball perderá a reta final de temporada pelo terceiro ano seguido. O armador vem lidando com lesões nos tornozelos e perdeu ao menos 25 jogos nas últimas campanhas. O problema, aliás, surgiu após ele completar 75 duelos pelo Hornets em 2021/22.

O astro, inclusive, se ausentou da temporada passada da NBA, a partir de 28 de março. Na época, ele precisou passar por cirurgia no tornozelo direito por conta de uma torção sofrida em novembro de 2023.

Após a cirurgia, parecia que Ball teria enfim uma temporada inteira. Porém, nos últimos jogos, ele já vinha indicando dores no tornozelo e também no pulso. O técnico Charles Lee, assim, chegou a poupar o armador de uma partida em 18 de março, contra o Atlanta Hawks. Na época, ele usou o cansaço para justificar a decisão.

“É apenas uma questão de longevidade após essa viagem. Vi muitas coisas boas do LaMelo Ball. No entanto, após a avaliação, entre pequenos machucados e contusões, simplesmente não parecia ser o melhor para ele jogar esta noite”, justificou Lee.

Fora de mais uma temporada, LaMelo Ball encerra seu melhor ano na NBA. O astro, afinal, vinha com média de 25,2 pontos por jogo, sendo seu recorde pessoal. Além disso, ele tinha 7,4 assistências e 4,9 rebotes, ao longo de 47 jogos pelo Hornets.

Os bons números de Ball até o garantiram o primeiro lugar entre os fãs para o All-Star da NBA. O armador, porém, não teve o mesmo apelo entre mídia e jogadores. Desse modo, se tornou o primeiro jogador a liderar entre os torcedores, mas ficar de fora do Jogo das Estrelas. Em seu lugar, o Leste teve Jalen Brunson, Donovan Mitchell, Tyler Herro, Cade Cunningham e Trae Young.

Por fim, LaMelo Ball deixa a temporada no momento em que o Hornets tem o terceiro pior recorde da NBA. Por enquanto, o time tem 18 vitórias e 54 vitórias e ocupa a vice-lanterna do Leste. Dessa forma, a franquia está firme na briga pela primeira escolha do Draft de 2025. No caso, ter o privilégio de selecionar o talento geracional Cooper Flagg.

