NBA: 76ers deve manter Nick Nurse, mas presidente exige melhora

Após o fim da temporada, o técnico Nick Nurse e o presidente Daryl Morey avaliaram a campanha decepcionante do Philadelphia 76ers na NBA. Em coletiva no último domingo (13), o dirigente confirmou a permanência de ambos nos cargos. Isso porque ele está otimista com a próxima temporada e espera ter um elenco mais saudável em 2025/26.

A temporada do Philadelphia 76ers começou com expectativas de título. Entretanto, devido às lesões de seus principais jogadores, a equipe teve uma campanha ruim com 24 vitórias e 58 derrotas .Assim, ficou fora até mesmo do play-in.

Apesar do desempenho abaixo do esperado, Nick Nurse e o presidente do 76ers apontam as lesões como principal fator para os resultados negativos na NBA. As estrelas da equipe dividiram a quadra em apenas 15 oportunidades. Afinal, Joel Embiid jogou somente 19 partidas. Tyrese Maxey participou de 52 jogos, enquanto Paul George esteve presente em 41.

“Se tudo correr bem, teremos um elenco mais jovem e dinâmico, com Joel, Tyrese e Paul saudáveis”, disse Morey. “Nunca senti que o técnico tivesse tido um jogo com o time todo saudável. Sei que eles jogaram algumas partidas juntos, mas não terminaram todas”, disse o presidente.

“Foi uma temporada difícil e ficamos onde não esperávamos. Esperamos mais. Sentimos muito pelos torcedores que se dedicaram de corpo e alma a este time. Sabemos que os decepcionamos. Tivemos alguns recursos para fazer mudanças agressivas nesta offseason para montar um elenco campeão em torno de Joel [Embiid] e Tyrese [Maxey]. Mas, às vezes, essas mudanças não dão certo no início”, completou Morey.

Embora Morey esteja otimista com a saúde de suas estrelas, ele reconheceu que cometeu erros na formação da equipe para 2024/25. O executivo revelou que seu foco foi nos playoffs. Como resultado, buscou jogadores veteranos e experientes. No entanto, não levou em conta possíveis problemas de uma longa jornada de 82 jogos.

“Quando você tem um talento com nível de MVP, precisa fazer movimentos para melhorar o time ao seu redor”, disse Morey. “Foi o que fizemos na última offseason. Então, estamos confiantes de que isso vai dar certo daqui para frente. Acho que é algo único ter um jogador desse calibre (Embiid)”.

Além disso, o presidente afirmou que a franquia pretende fazer outras “mudanças agressivas” na próxima offseason. O objetivo, portanto, é montar um elenco competitivo ao redor de Joel Embiid e Tyrese Maxey. Isso inclui o próximo recrutamento, aliás. Afinal, com a campanha ruim, o Sixers garantiu a quinta vaga na loteria do Draft da NBA.

Então, Morey disse que seu plano para essa pick é claro: escolher o melhor jogador disponível. Ou seja, independente da posição, idade ou preparação para a NBA.

“Com certeza. Queremos o melhor jogador disponível. Há uma boa chance de termos um bom jogador. Então, vamos atrás do melhor. Nunca me esquivei disso”, completou.

Mesmo com o elenco principal disponível em poucos jogos, o time não conseguiu reagir. Dessa forma, cumulou derrotas que dificultaram a campanha. A equipe terminou a temporada com o 24º melhor aproveitamento da liga. Por fim, ficou em 11º lugar na Conferência Leste.

