Karl-Anthony Towns faz 40 e Knicks supera Pacers

Karl-Anthony Towns brilhou na vitória do New York Knicks sobre o Indiana Pacers por 128 a 115 em reedição do duelo que foi série de playoffs em 2023/24. O pivô teve uma grande atuação de 40 pontos e 12 rebotes na noite desta terça-feira (11). Além disso, a rodada ainda contou mais três partidas.

O time de Nov York vinha de duas derrotas nos últimos quatro jogos em uma leve oscilação. Além de vencer um confronto direto no topo da Conferência Leste, a franquia tenta começar uma nova sequência positiva. Afinal, vinha de queda para o Boston Celtics. Com o triunfo, o Knicks chega a 35 vitórias em 53 partidas disputadas em 2024/25. Então, time aumenta ainda mais sua vantagem no terceiro lugar. A próxima partida será nesta quarta-feira, contra o Atlanta Hawks de Trae Young.

Indiana, por outro lado, tinha uma grande chance de tentar diminuir a distância para o Knicks. Afinal, a equipe ocupa a quarta posição do Leste. Porém, não conseguiu e chegou a segunda derrota seguida na temporada e a terceira nos últimos quatro jogos. Esse é o momento de maior instabilidade do Pacers desde que retomou o rumo das vitórias em 2024/25. Também na quarta-feir, a equipe enfrenta o Washington Wizards.

Então, confira quais foram os principais pontos da vitória do Knicks de Karl-Anthony Towns sobre o Pacers.

Jogo brilhante de Towns

O camisa 32 brilhou em Indiana. Mesmo que também cedendo alguns pontos na defesa para Thomas Bryant, ele dominou o pivô reserva do Pacers (Myles Turner está machucado). O dominicano acertou 11 de 15 arremessos de dois pontos, converteu três bolas de três e ainda distribuiu cinco assistências. Além disso, converteu nove lances livres. Karl-Anthony Towns foi o nome da vitória do Knicks.

Josh Hart compensa Jalen Brunson

O “faz tudo” Josh Hart também teve uma atuação fundamental. Isso porque foram 30 pontos, dez rebotes e cinco assistências para o ala. Os cortes pra cesta do jogador tornaram a vida do garrafão de Indiana em um verdadeiro inferno ao longo da partida. Além disso, foi importante nos rebotes e na construção do jogo. Ele compensou a noite tímida de Jalen Brunson, que anotou apenas oito pontos em 11 arremessos e teve problemas com faltas.

Banco de reservas apareçe

Miles McBride, Landry Shamet e Cameron Payne foram muito importantes no triunfo do Knicks. Não que a profundidade de elenco seja um grande ponto forte do time visitante, mas ambos estiveram em grande forma nesta terça-feira. McBride acertou suas quatro bolas de três no jogo, enquanto Cameron Payne distribuiu oito assistências. Por fim, Landry Shamet teve uma noite de 11 pontos.

Thomas Bryant joga bem, mas Pacers sofre no aro

Como já dito, Thomas Bryant conseguiu fazer um bom jogo ofensivo por Indiana. Ele marcou 18 pontos, flertou com o duplo-duplo e teve alta eficiência. Porém, foi no fácil acesso cedido ao aro que o time da casa perdeu o jogo. O Knicks marcou 68 pontos no garrafão, 19 pontos de segunda chance e coletou 13 rebotes ofensivos. Vencer essas três batalhas foi vital para vencer o rival, que sofreu com o tamanho não só de Towns, mas de Precious Achiuwa.

Siakam vai bem; Haliburton é tímido

Pascal Siakam segue em sua jornada de consistência com 24 pontos e mais um jogo de muita eficiência. Mas assim como Brunson do outro lado, Tyrese Haliburton esteve em uma noite tímida. Ele até anotou 16 pontos e oito assistências, mas o fez em 15 arremessos e cometeu quatro erros de ataque. Bennedict Mathurin teve muitos lances livres, enquanto Ben Sheppard e TJ McConnell saíram bem do banco. Mas não o suficiente para mudar o placar.

(35-18) New York Knicks 128 x 115 Indiana Pacers (29-23)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Karl-Anthony Towns 40 12 5 3 0 Josh Hart 30 10 5 1 0 Miles McBride 15 3 1 0 1 Precious Achiuwa 9 12 2 0 1 Landry Shamet 11 1 4 1 0

Três pontos: 10-27; McBride: 4-4

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Pascal Siakam 24 5 1 2 1 Thomas Bryant 18 9 4 0 1 Bennedict Mathurin 18 3 4 0 1 Tyrese Haliburton 16 5 8 0 0 Ben Sheppard 12 0 0 1 0

Três pontos: 9-31; Siakam: 3-6

Outros jogos da roada

Por fim, além da vitória do Knicks de Karl-Anthony Towns sobre o Pacers de Pascal Siakam, a rodada dessa terça ainda contou com mais três partidas. Então, confira os resultados finais e box-scores destes duelos.

(17-37) Toronto Raptors 106 x 103 Philadelphia 76ers (20-33)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Scottie Barnes 33 10 3 1 2 Immanuel Quickley 23 3 5 0 0 Gradey Dick 17 4 0 3 1 Ochai Agbaji 11 4 1 0 0 Jamal Shead 6 3 5 0 0

Três pontos: 11-33; Quickley: 4-8

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Joel Embiid 27 12 4 1 1 Jared Butler 15 4 4 1 0 Paul George 14 3 2 2 0 Quentin Grimes 13 7 4 2 0 Kelly Oubre Jr. 12 7 3 2 1

Três pontos: 9-38; George: 2-6

(28-26) Detroit Pistons 132 x 92 Chicago Bulls (22-32)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Malik Beasley 24 2 0 1 0 Cade Cunningham 20 6 7 0 1 Tobias Harris 18 3 0 3 1 Ausar Thompson 16 3 4 4 2 Isaiah Stewart 14 6 3 0 0

Três pontos: 18-41; Beasley: 7-10

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Matas Buzelis 12 1 1 0 0 Josh Giddey 11 6 4 1 1 Nikola Vucevic 8 7 1 0 1 Tre Jones 8 2 1 2 0 Ayo Dosunmu 8 1 2 3 0

Três pontos: 10-47; Buzelis: 2-2

Esse texto será atualizado ao fim de Phoenix Suns x Memphis Grizzlies.

