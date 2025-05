NBA: Giannis Antetokounmpo questiona MVP

Giannis Antetokounmpo teve uma reação curiosa com a escolha de MVP da temporada 2024/25 da NBA. Horas antes do anúncio oficial, Shams Charania, da ESPN, divulgou que Shai Gilgeous-Alexander venceu o principal prêmio individual da liga. O grego do Milwaukee Bucks, no entanto, questionou a notícia dada pelo jornalista.

“O quê??!!! O Shams foi hackeado? Não é possível que isso seja verdade??!!”, reagiu Giannis sobre o anúncio do MVP.

Não está claro se Giannis discordou do resultado do MVP. Porém, a escolha de Gilgeous-Alexander tem de fato dividido opiniões entre os fãs da NBA. Isso porque, alguns acreditam que Nikola Jokic é quem deveria ter levado o prêmio pela quarta vez na carreira. A disputa entre ambos, aliás, foi histórica durante toda a fase regular de 2024/25.

Gilgeous-Alexander foi o líder em pontos por jogo, com 32.7 pontos por jogo. Além disso, alcançou 6.4 assistências e cinco rebotes para liderar o Thunder a melhor campanha do ano. O armador, ademais, foi um dos melhores defensores da liga, com médias de 1.7 roubo e um toco. Desse modo, terminou a temporada como principal favorito ao MVP da NBA.

Jokic, por sua vez, teve uma das melhores temporadas individuais de todos os tempos. Isso porque, com 29.6 pontos, 12.7 rebotes e 10.2 assistências, ele foi apenas o terceiro na história a ter média de triplo-duplo em uma fase regular. Além disso, foi apenas o primeiro a estar no top-3 das principais estatísticas. Assim, também tinha chances de garantir o quarto MVP de sua carreira na NBA.

A disputa entre Shai e Jokic pelo MVP fez até grandes nomes da NBA mudarem de opinião. O técnico Michael Malone, que comandou o sérvio no Denver Nuggets, por exemplo, se rendeu ao armador do Thunder durante os playoffs. Como analista da ESPN nas finais do Oeste, o treinador garantiu que o canadense merecia levar o prêmio individual, após liderar a vitória de Oklahoma City no Jogo 1.

“Shai Gilgeous-Alexander mostrou porque é o MVP. Ele dominou no segundo tempo. Fez isso de forma muito eficiente e colocou o time nas costas quando eles mais precisavam”, disse Malone.

No fim, com a disputa histórica, Gilgeous-Alexander recebeu 71 votos de primeiro lugar pelo prêmio. Jokic, por sua vez, teve 29. Giannis Antetokounmpo, que questionou o resultado do MVP da NBA, por fim, não recebeu votos para primeiro ou segundo, mas teve 88 para terceiro.

