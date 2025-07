Caris LeVert deixa o Hawks e fecha contrato com o Pistons

Caris LeVert está de contrato apalavrado e vai ser reforço do Detroit Pistons na próxima temporada. Segundo Shams Charania, da ESPN, o ala-armador fechou um acordo de dois anos com a franquia do Michigan. Com isso, ele vai embolsar US$29 milhões em salários no período. Não há informações, por enquanto, se o vínculo é totalmente garantido.

O jogador de 30 anos era agente livre do Atlanta Hawks e, a princípio, havia interesse em mantê-lo no elenco. Mas, nos últimos dias, o time da Geórgia direciona os esforços para tentar a contratação de Nickeil Alexander-Walker. O veterano, então, resolveu não esperar uma proposta de renovação e aceitou a oferta de Detroit.

O Pistons, enquanto isso, entrava na offseason com foco em buscar um arremessador para reforçar o elenco. LeVert era um dos nomes especulados no time há dias, assim como Duncan Robinson. O primeiro sempre foi visto como uma opção mais acessível, pois a intenção do Miami Heat seria negociar uma sign-and-trade com Robinson.

O ala-armador iniciou a última temporada pelo Cleveland Cavaliers, mas foi trocado antes da trade deadline. O Cavs, aliás, teria o negociado por temer a sua saída como agente livre por uma proposta financeira melhor. Ele disputou 26 jogos pelo Hawks, registrando médias de 14,9 pontos e 3,7 rebotes por noite.

Mudança de planos

Para Caris LeVert, o contrato com o Pistons significa uma mudança de planos. Afinal, desde que chegou ao Hawks, ele só fazia elogios à organização. Teve um aumento de tempo de quadra e números. O seu entrosamento com o elenco, acima de tudo, soou como algo instantâneo. Antes do fim da temporada, ele planejava seguir no time.

“Eu adoro a situação que achei aqui em Atlanta, pois gosto desse grupo. Não conhecia Quin Snyder, mas todos os técnicos me receberam de braços abertos. O foco está em terminar a campanha bem, antes de tudo. No entanto, é claro que adoraria seguir aqui por muito tempo”, disse o veterano, em entrevista recente ao site HoopsHype.

LeVert, além disso, comemorava o fato de jogar com mais liberdade no Hawks do que no Cavaliers. “Eu atuava em uma função específica em Cleveland e, agora, posso ser mais eu mesmo. Então, vi a troca mais como uma oportunidade do que com lamento. Não foi nada de negativo para mim”, explicou.

Experiência

No Pistons, LeVert vai se ver uma situação diferente em termos à formação do elenco também. Só um jogador garantido na equipe, por enquanto, é mais velho do que ele: Tobias Harris. Aliás, na mesma entrevista – que acontece em março –, ele falou sobre se tornar uma influência veterana dentro de uma NBA cada vez mais jovem.

“Eu gosto de liderar pelo exemplo, mostrando que é preciso trabalhar para melhorar a cada dia. Mais do que isso, não podemos nos perder entre as vitórias e derrotas, nos arremessos certos e errados. Essa liga é sobre o processo de evoluir a cada jogo, criar uma atmosfera positiva e não se deixar consumir por resultados”, disse o novo reforço do Pistons.

