Antes de Mark Williams, Lakers tentou troca por jogador do Hawks

Pouco depois de obter Luka Doncic, o Los Angeles Lakers conversou com o Atlanta Hawks para tentar uma troca por um jogador da franquia. A equipe da Califórnia, depois, anunciou o acordo por Mark Williams, do Charlotte Hornets, em troca que enviaria uma escolha de primeira rodada do Draft e o calouro Dalton Knecht. Porém, a negociada foi cancelada posteriormente.

Mas antes disso, Los Angeles negociava com Atlanta por outro pivô: Onyeka Okongwu. O jovem passou alguns anos como reserva de Clint Capela e assumiu a posição de titular justamente em 2024/25. A informação é de Dave McMenamin, que cobre o Lakers para a ESPN.

“Isso aconteceu antes da troca de Mark Williams. Eu tenho mais alguns nomes que não posso dizer, mas alguém que estava na mira da franquia era Onyeka Okongwu, do Atlanta Hawks. Acredito que Los Angeles apresentou o nome dele para Luka Doncic após a troca. O Lakers fez esforços para conseguir um pivô antes da trade deadline e conseguiu Williams. Mas, depois as coisas não funcionaram, como sabemos”, explicou o jornalista.

Os exames médicos do pivô de Charlotte não foram aprovados e a franquia angelina ficou em situação complicada. Afinal, o prazo para trocas já havia sido encerrado. Assim, Jaxson Hayes assumiu a posição de pivô titular com a saída de Anthony Davis e até agradou em alguns momentos da temporada regular.

Porém, ele foi muito abaixo nos playoffs. Mesmo sem opções na posição, o técnico JJ Redick não lhe deu sequer dez minutos por partida. O Lakers, então, manteve uma rotação sem pivôs. Desse modo, Dorian Finney-Smith, LeBron James e até Jarred Vanderbilt tiveram minutos na função.

Okongwu não jogou os playoffs, após a queda do Atlanta Hawks para o Miami Heat, no play-in. Ainda assim, ele teve a melhor temporada de sua carreira, em 2024/25. Suas médias foram de 13,4 pontos, 8,9 rebotes e 2,3 assistências, em quase 28 minutos por partida. Sua eficiência foi de 56,7% nos arremessos gerais e de pouco mais de 32% do perímetro.

O foco do Lakers, na offseason, segue em obter uma troca por um jogador da posição cinco, após os negócios não concretizados com Hornets e Hawks, no último ano. Na entrevista de fim de temporada, o gerente-geral da franquia, Rob Pelinka, falou sobre isso.

“Sabemos que isso está no topo da lista de objetivos de nosso mercado. Precisamos aumentar o nosso tamanho na posição de pivô, então, é isso que vamos fazer. Na trade deadline nós já tentamos de tudo, mas o tempo foi muito escasso para analisar todas as opções. A troca de Luka aconteceu com pouco tempo no relógio para isso. Mas, agora, nós temos e vamos procurar”, garantiu o executivo.

