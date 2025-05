Lakers pode fechar contrato com Brook Lopez

O mercado de agentes livres já começa a alimentar rumores na NBA. Um dos mais recentes é de que o Los Angeles Lakers pode assinar um contrato com o pivô Brook Lopez. A informação foi confirmada por um executivo da liga ao jornalista Gery Woelfel. O acordo do veterano com o Milwaukee Bucks terminou em 2024/25.

O interesse do Lakers é Lopez existe pela lacuna angelina na posição. Desde a saída de Anthony Davis, o time de Los Angeles não conseguiu preencher o espaço de pivô titular. O técnico JJ Redick, assim, precisou usar Jaxson Hayes, que não teve grande desempenho nos playoffs. Assim, a franquia caiu ainda na primeira rodada e determinou que o garrafão é prioridade na offseason.

Aos 37 anos, Brook Lopez ainda é um pivô capaz de produzir como titular na NBA. No Bucks, por exemplo, ele vem de médias de 13 pontos, cinco rebotes e 1.8 toco por jogo. Além disso, ele é um dos melhores da posição no perímetro. Em 2024/25, o veterano teve 37.3% dos três pontos. Assim, pode agregar no esquema de Redick.

O Lakers, no entanto, não é único interessado em fechar um contrato com Brook Lopez. Ainda de acordo com Woelfel, outras equipes monitoram a situação do pivô na agência livre. Uma delas, segundo revelou Bobby Marks, da ESPN, é o Golden State Warriors. Como Los Angeles, o time de San Francisco também tem um pivô como objetivo na offseason.

“Um nome para mantermos em mente é Brook Lopez. Ele mora em Fresno, na Califórnia. Se conseguir ele por um ano, na posição de pivô, é bom. A posição é difícil. Quem está disponível? Myles Turner? O melhor cara disponível é Brook Lopez. O Warriors tem quatro escolhas de primeira rodada para serem agressivos e trocarem”, disse o jornalista.

O Warriors, aliás, tem mais condições de oferecer um contrato a Lopez. Isso porque, o time tem uma folha salarial projetada para US$ 164.4 milhões em 2025/26. O Lakers, enquanto isso, tem cerca de US$ 189.2 milhões em salários na próxima temporada. Portanto, Golden State tem maior flexibilidade para negociar na offseason.

O Lakers, por fim, também não descarta uma troca para conseguir contrato com um pivô titular. De acordo com Dan Woike, do jornal Los Angeles Times, aliás, o time está até disposto a trocar Austin Reaves, se for por um jogador de expressão na posição. Portanto, Lopez não é a única opção de Rob Pelinka e companhia.

