Kings acerta contrato com experiente jogador da NBA

O Sacramento Kings acertou contrato com um jogador veterano da NBA. De acordo com Shams Charania, da ESPN, a franquia da Califórnia chegou a um acordo com Jae Crowder, que estava sem time na temporada. No entanto, os detalhes do acordo entre as partes não foram revelados pelo jornalista.

Sem contrato com um time desde 2023/24, o jogador realizou testes com o Kings na offseason da NBA. A equipe, porém, decidiu encerrar as vagas do elenco sem contratá-lo. O interesse, por sua vez, foi retomado por conta do volume de lesões que a franquia vem enfrentando. Na terça-feira (26), por exemplo, a equipe média anunciou o desfalque de Trey Lyles entre três e quatro semanas.

Então, Crowder é visto como um veterano capaz de agregar experiência ao elenco. Em 13 temporadas na NBA, ele disputou duas finais por Miami Heat (2020) e Phoenix Suns (2021). Embora tenha perdido o título em ambas as decisões, ele foi um nome importante para a campanha das equipes.

A última chance do ala-pivô na NBA foi na temporada passada. Pelo Milwaukee Bucks, ele realizou 50 partidas. Assim, obteve médias de 6.2 pontos, 3.2 rebotes e 23.1 minutos. Em sua carreira na liga, ele ainda passou por Dallas Mavericks, Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, Utah Jazz, Miami Heat e Phoenix Suns. Ao todo, acumula 803 jogos e médias de 9.3 pontos e 4.2 rebotes.

De contrato com o Kings, a expectativa é de que ele estreie nesta quarta-feira (27), contra o Minnesota Timberwolves. Com quatro derrotas seguidas, o time de Sacramento ocupa somente a 12ª colocação da NBA. Desse modo, um início inferior ao esperado, uma vez que o time investiu na qualidade do elenco na busca por uma vaga direta à pós-temporada.

Na atual campanha, o time sofre com lesões. Além de um início sem Kevin Huerter, a equipe perdeu DeMar DeRozan por uma inflamação na região lombar. A recuperação, aliás, não deve ser longa, voltando ainda esta semana. Porém, a ausência do astro deve pesar na sequência da equipe.

Com a chegada de Crowder, portanto, o Kings fortalece as posições desfalcadas de ala e ala-pivô. Enquanto DeRozan e Lyles estão lesionados, o time conta com apenas com Doug McDermott e Keegan Murray para a função.

