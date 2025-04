Árbitros explicam expulsão de Trae Young em derrota no play-in

O Atlanta Hawks perdeu para o Orlando Magic no primeiro jogo do play-in da NBA, na terça-feira (15), em duelo que ficou marcado pela expulsão de Trae Young. Frustrado, o astro recebeu duas faltas técnicas em sequência no último quarto. Àquela altura seu time perdia por 20 pontos, restando menos de cinco minutos para o fim. Após a partida, os árbitros explicaram o comportamento do armador.

“Trae Young recebeu sua primeira falta técnica antidesportiva por jogar a bola em um árbitro. Depois, ele recebeu sua segunda falta técnica por chutar a bola e ‘zombar do jogo’ enquanto tentávamos ir ao lance livre causado pela primeira falta técnica. Então, pela regra, quando o jogador recebe duas faltas assim, é expulso do jogo”, disse James Williams, um dos árbitros do confronto.

O primeiro lance aconteceu após o astro anotar uma cesta. Depois converter a jogada, deu a bola para o juiz mais próximo. No entanto, a forma e força utilizadas não agradaram o árbitro. Com a marcação de uma falta técnica, Young se irritou ainda mais. Enquanto a bola ia em direção à outra cesta para a cobrança do lance livre do Magic, ele a parou com o pé. Então, a pegou e, ao devolver para o outro árbitro, jogou com efeito no chão para que ele não conseguisse pegar. Esse lance, portanto, que foi considerado como “zombar do jogo”.

Sabendo que receberia mais uma falta técnica, o jogador se livra da bola e já caminha em direção ao vestiário. Neste momento de irritação de Trae Young, o Magic vencia por 107 a 87 no primeiro jogo do play-in de 2024/25. A partida terminou em 120 a 95. Como resultado, o time de Orlando avançou aos playoffs e vai encarar o Boston Celtics na primeira rodada.

Por outro lado, o Hawks ainda terá a chance de se classificar. Isso porque com a oitava posição na temporada regular, vai pegar o vencedor de Miami Heat e Chicago Bulls. Os times se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 20h30 (horário de Brasília).

“Às vezes, quando descarrego minha frustração nos árbitros, não é só por mim. É pelos meus companheiros de equipe. Vejo Dyson Daniels, por exemplo. Ele pode não ser um nome conhecido ainda, mas merece o mesmo respeito que outros caras. Se você vê uma falta, deve marcar. Foi basicamente isso que aconteceu comigo hoje”, lamentou Young.

O principal nome do Hawks ainda falou sobre como é jogar contra o Magic. De acordo com ele, o jogo físico do adversário chega perto de ser desleal. Ou seja, mais um motivo para ter se irritado.

“É um time físico. Tive dois companheiros de equipe machucados este ano em um jogo contra eles. Não vou chamá-los de jogadores sujos nem nada do tipo. Acho que eles têm muitos jogadores talentosos. Mas em muitas jogadas deles, não parece basquete naquele momento. Acho que foi aí que a frustração surgiu”, criticou.

Apesar dos comentários e do comportamento de Young, o Hawks teve mais decisões favoráveis no jogo. Afinal, Orlando foi punido com 25 faltas pessoais, enquanto Atlanta com 18. Enquanto isso, Atlanta pôde arremessar 34 lances livres e o Magic teve 27.

