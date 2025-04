Calouro do Hawks impressiona em jogo na NBA

No último jogo da fase regular da NBA, no domingo (13), o Atlanta Hawks venceu o Orlando Magic com grande atuação do calouro Keaton Wallace. Isso porque ele anotou seu primeiro triplo-duplo da carreira ao somar 15 pontos, 11 rebotes e 15 assistências. Portanto, o jovem armador aproveitou sua principal chance da temporada ao longo dos 37 minutos em quadra.

Wallace foi o armador reserva durante a maior parte da temporada. Mas, com Trae Young, Dyson Daniels e Caris LeVert poupados, ele foi o principal condutor da bola. Assim, reconheceu que muitas coisas deram certo em sua melhor atuação na NBA.

“Eu sabia que seria o meu último jogo nesta temporada. Então, eu só queria entrar na quadra, jogar duro e garantir que estávamos jogando da maneira certa”, admitiu.

Embora o resultado do jogo não tenha afetado a classificação para os playoffs da NBA, o técnico do Hawks, Quin Snyder, elogiou o calouro. De acordo com ele, Wallace não estava buscando estatísticas naquela noite. Ou seja, estava apenas no ritmo da equipe e conseguiu bons números.

“Quando você vê um um time atacar coletivamente, coisas boas acontecem. E foi isso que eu senti hoje. Então, não parecia que ele estava forçando estatística ou fazendo algo fora do planejado. Ele simplesmente jogou o jogo”, disse o técnico.

O calouro do Hawks disputou 31 jogos em seu primeiro ano na liga. Cinco deles como titular. Como resultado, teve médias de 5.4 pontos, 1.6 rebote e 2.6 assistências. Em 16.2 minutos por partida, converteu 40.1% dos arremessos de quadra.

Além disso, Wallece se tornou apenas o segundo jogador do Hawks a conseguir um triplo-duplo na atual campanha. Antes dele, apenas Jalen Johnson tinha feito. O ala conseguiu a merca em vitória sobre o Boston Celtics, em novembro do ano passado. Na ocasião, ele anotou 18 pontos, 12 rebotes e dez assistências. Entretanto, Johnson sofreu uma lesão e, após 36 jogos, ficou fora da temporada.

Para o duelo contra o Magic, os titulares de Atlanta foram poupados já pensando na disputa do play-in. Aliás, os times voltam a se enfrentar na fase classificatória. Afinal, o Hawks terminou em oitavo lugar da Conferência Leste, enquanto Orlando foi o sétimo. O vencedor avança para os playoffs.

O Hawks terminou 2024/25 com 40 vitórias e 42 derrotas. Portanto, um aproveitamento de 48.8%.

