Time do basquete universitário tentou contratar técnico do Hawks

O técnico do Atlanta Hawks, Quin Snyder, esteve em alta no mercado do basquete universitário nos últimos dias. O treinador que também teve marcante trabalho no Utah Jazz, foi avaliado como uma opção para o cargo na Universidade do Texas. De acordo com Josh Newman, jornalista do portal Lone Star Live, apesar da procura e interesse, o acordo não se concretizou .

Texas teve uma campanha frustrante no March Madness da NCAA, caindo ainda no primeiro duelo para a universidade de Xavier. A fase regular já havia sido um pouco frustrante, com a 13ª posição de sua conferência. Vale lembrar que a equipe conta com o ótimo prospecto Tre Johnson, avaliado como uma possível escolha top-5 do Draft de 2025.

Desde que a derrota aconteceu na última quarta-feira (19), o técnico Rodney Terry acabou sendo demitido. Desde então, algumas opções foram avaliadas para assumir o cargo, sendo Snyder a mais badalada dessas, trabalhando atualmente na NBA.

“Nos últimos dias, rumores sobre o interesse de Texas em Quin Snyder fizeram muito barulho. O que foi dito por fontes próxima é que de fato isso é real. Um contato até já aconteceu entre o veterano técnico e a faculdade. Mas isso não parece ser um fim realista para a busca de Texas. Afinal, o técnico quer permanecer no Hawks ao invés de voltar para o basquete universitário”, afirmou Newman.

O jornalista Pete Thamel do canal ESPN afirma que a busca do Texas por um novo treinador deve ter um resultado em breve. Ele também afirmou que a busca por Snyder não foi bem sucedida.

É verdade que o veterano técnico trabalha na NBA como assistente desde o começo da década passada, com uma pequena interrupção após assumir o cargo de assistente do CSKA Moscou da Rússia em 2013. Porém, ele passou por franquias como Philadelphia 76ers, Los Angeles Lakers e o próprio Hawks como assistente, antes de assumir o cargo principal no Utah Jazz e depois em Atlanta.

Mas sua carreira deslanchou de fato na NCAA. Afinal, ele foi assistente de 1995 até 1999 na famosa faculdade de Duke. Depois disso, ele assumiu o cargo de técnico principal no Missouri entre 1999 e 2007. Ou seja, sua conexão com o basquete universitário é grande. Ele também tem fama de ser bom na ajuda a evolução dos jovens atletas.

É o que tem feito no Hawks dos últimos anos. Após trocar Dejounte Murray na offseason, Atlanta apostou no protagonismo de nomes jovens que tinham menor espaço antes da saída do armador. Ao redor de Trae Young, nomes como por exemplo Jalen Johnson, Dyson Daniels, Onyeka Okongwu e Zaccharie Risacher estão prosperando na franquia.

Assim, ele deve seguir seu trabalho no Hawks. Com 33 vitórias em 69 jogos na campanha de 2024/25, Atlanta ocupa a sétima posição do Leste. A franquia não deve conseguir uma vaga direta aos playoffs, mas está em boa posição no play-in.

