Invicto, Cavaliers alcança recorde de cinco times na NBA

O Cleveland Cavaliers cravou outro recorde e, agora, integra um seleto grupo com só outros cinco times na história da NBA. O time ganhou do Philadelphia 76ers nessa quarta-feira e, assim, chegou à 13a vitória seguida. É só a sexta vez que a liga vê uma equipe iniciar a temporada com tantos triunfos em sequência. Além disso, os comandados de Kenny Atkinson igualaram a maior série invicta da franquia em todos os tempos.

“Nós encaramos cada jogo de uma vez e, sobretudo, jogando juntos. Sabemos que temos um alvo nas costas, então precisamos manter essa postura agressiva e confiante. Podemos não vencer todas as partidas, mas, se jogarmos assim, acho que vamos ter uma chance sempre. Então, vamos seguir unidos buscando sermos ótimos”, afirmou Darius Garland, cestinha do time com 25 pontos.

A vitória do Cavaliers, no entanto, foi bem mais difícil do que deveria. Depois de um segundo quarto ruim, o time foi para o intervalo atrás do Sixers desfalcado dos seus três astros. Joel Embiid, Paul George e Tyrese Maxey não jogaram. A equipe retomou a frente no terceiro quarto, mas não voltou a abrir vantagem de dígitos duplos. Para Garland, é o sinal de um elenco que ainda pode melhorar muito.

“Essa é uma temporada de 82 jogos e só disputamos treze deles. Por isso, sabemos que temos vários detalhes para aprimorar. Mas é sempre bom que essa jornada de crescimento já venha com tantas vitórias também. Acho que, nesse momento, estamos com um equilíbrio bem positivo. A gente tem muito a evoluir, mas, ao mesmo tempo, seguimos invictos”, analisou o jovem armador.

Contra a história

Estar entre os seis times da NBA a iniciar uma temporada com recorde de 13 vitórias, certamente, é um feito para o Cavaliers. Mas a história aponta que pode não ser um bom negócio. Das cinco equipes anteriores com a marca, só uma foi campeã: o Houston Rockets de 1994. Por isso, Donovan Mitchell não se prende à incrível façanha para fazer projeções.

“Nós estamos nos holofotes agora, mas é novembro. Vivo dizendo para todos relaxarem aqui, pois não vamos decidir nada no momento. Temos 13 vitórias seguidas, mas não faria diferença se tivéssemos umas duas ou três derrotas. Nada mesmo. Afinal, eu creio que o mais importante é construir bons hábitos e regulares. Nós não podemos nos deixar estar satisfeitos”, ponderou o astro da franquia.

A série invicta aumenta a cada rodada, mas Mitchell segue com o mesmo discurso. É preciso celebrar a ótima fase enquanto não se esquece do objetivo real. “Nenhum time foi campeão da NBA em novembro. Não vamos levar o troféu hoje, mas esses são bons testes. Todos os rivais sabem que estamos invictos e dão o seu melhor”, completou.

Triplo-duplo

A partida contra o Sixers também ficou marcada por outro instante inusitado. Mitchell rejeitou uma enterrada livre e passou a bola no fim do duelo, pois estava a uma assistência do seu primeiro triplo-duplo. Seria o primeiro TD de sua carreira. O momento, até porque a vitória estava quase garantida, rendeu risadas durante e depois do jogo. Mas o craque ficou envergonhado pelo que viu como um erro inaceitável.

“Eu não vou mentir: foi um momento egoísta da minha parte. Já estou nessa liga há oito anos, então todos entendem que foi um instante atípico. Nunca fui esse tipo de jogador. E não consegui o que queria porque fiz algo errado, que não traduz quem sou dentro de quadra. Por isso, eu gostaria de pedir desculpas para todos os torcedores e colegas de time”, retratou-se o ala-armador.

