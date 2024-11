Após vídeo, Kevin Love se preocupa com ex-jogador do Cavaliers

Kevin Love foi as redes sociais para mostrar preocupação com um ex-jogador do Cleveland Cavaliers. Kyle Singler publicou uma vídeo sem camisa e com um visual diferente em seu Instagram. Na publicação, ele deixou uma mensagem, onde ele afirmou que está temendo por sua vida.

“Eu fui maltratado, abusado, negligenciado, transformado em um exemplo mental. Então, eu temo pela minha vida todos os dias. Pessoas na minha comunidade me fazem parecer como se fosse um problema. No entanto, estou tentando ajudar”, contou.

O vídeo durou certa de 90 segundos. Na sequência, ele postou outra mensagem, com um conteúdo semelhante. A publicação, desse modo, assustou diversos ex-companheiros de Singler na NBA. Isso porque, segundo eles, o ex-jogador sempre se mostrou ser uma pessoa boa. Assim, os atletas que reagiram pediram apoio ao amigo.

Entre eles, o ex-jogador do Cleveland Cavaliers, Kevin Love. Atualmente no Miami Heat, o ala-pivô se mostrou preocupado com a mensagem do antigo companheiro. Para ele, Singler precisa de apoio e atenção das pessoas próximos. Além disso, se colocou à disposição para conversar com o ex-atleta.

“Eu te amo, Kyle. Me procure quando quiser, por favor. Para todo mundo que conviveu com ele e cujas vidas ele impactou, por favor, mostrem a ele o amor e apoio que ele precisa e merece. Eu não seria quem eu sou hoje sem ele”, escreveu Love.

Da mesma forma, outros jogadores, como o veterano Isaiah Thomas e o pivô Andre Drummond, do Philadelphia 76ers, também se manifestaram em apoio.

“Estou aqui por você, irmão! Sempre e para sempre”, publicou Thomas. Drummond, por sua vez, respondeu: “Você não está sozinho, irmão! Estou aqui por você”.

Kyle Singler chegou à NBA como a 33ª escolha do Draft de 2011. Além do Cavaliers, ele atuou durante três temporadas pelo Detroit Pistons e outras quatro pelo Oklahoma City Thunder. Com 356 partidas na carreira, ele não conseguiu se estabelecer como um jogador se sucesso na liga. Como resultado, em sete temporadas, registrou médias de 6.5 pontos, 2.9 rebotes e 0.8 assistência.

Fora da NBA, ele ainda jogou pelo Lucentum Alicante (2011) e pelo Real Madrid (2011/12). Além disso, passou pelo Monbus Obradoiro (2018-19) e pelo Iberostar Tenerife (2019). Por fim, nos últimos anos, ele se afastou dos holofotes e passou a evitar revelar detalhes da sua vida pessoal na internet.

