Playoffs da NBA: Cavaliers pode ter três desfalques contra o Pacers

O Cleveland Cavaliers deve ter três desfalques contra o Indiana Pacers no Jogo 2 dos playoffs da NBA. De acordo com o técnico Kenny Atkinson, os titulares Evan Mobley e Darius Garland, além do sexto homem De’Andre Hunter são dúvidas. A partida acontece na noite desta terça-feira (5).

Garland é desfalque do Cavaliers desde a série de playoffs contra o Miami Heat. No Jogo 2, ele sofreu uma lesão no pé e desde então tem realizado tratamento para retornar ao time. Com médias de 24 pontos e sete assistências na pós-temporada, porém, o armador deve ficar fora de ao menos mais um duelo.

Mobley e Hunter, por outro lado, se lesionaram no Jogo 1 entre Cavaliers e Pacers. O ala sofreu uma contusão no dedo polegar, enquanto o ala-pivô, no tornozelo. As lesões, aliás, foram motivo de reclamação de Atkinson, que culpou os árbitros da NBA pelos possíveis desfalques.

Isso porque, na derrota do Cavaliers para o Pacers por 121 a 112, Hunter sofreu uma luxação após uma queda no último quarto. No lance, o jogador tentou uma enterrada em contra-ataque, mas sofreu um toco de Ben Mathurin e caiu no chão. Atkinson, no entato, acredita que o atleta de Indiana fez contato com o sexto homem do Cavs.

“Foi uma falta não marcada no De’Andre Hunter”, disse o técnico do Cavaliers na NBA. “Todo mundo que viu a jogada, inclusive na revisão, ficou chocado. Acho que preciso entender as regras. Porém, para mim, ele foi atropelado e por isso deslocou o polegar”.

O técnico do Cavaliers ainda indicou que houve outra falta não marcada contra Pacers que causou a lesão de Mobley nos playoffs da NBA. Poucos segundos antes do lance em Hunter, Mobley tentou um arremesso e torceu o tornozelo ao pisar no pé de Myles Turner. Contudo, os árbitros não marcaram falta.

“A falta em Evan foi no mesmo momento. Turner contesta o arremesso de dois pontos, mas invade claramente o espaço de Mobley. Os arremessadores precisam de espaço para aterrissar na NBA”, disse o técnico do Cavaliers. “Porém, ele se desequilibra, na nossa opinião, e torce feio o tornozelo”.

Por fim, o técnico do Cavaliers ressaltou que não viu maldade do Pacers. No entanto, afirmou que o time adversário passou do ponto e que os árbitros erraram nos dois lances.

“Eu respeito o Pacers, o técnico Rick Carlisle e a forma como treinam na NBA. Não acho que foram jogadas sujas, mas creio que passaram do limite da fisicalidade. Ainda assim, isso é responsabilidade dos árbitros. Talvez, tenham sido erros, mas é difícil eu aceitar quando dois dos nossos melhores atletas estão lesionados para o jogo de amanhã”, finalizou.

