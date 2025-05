Bem avaliado, Will Hardy assina extensão de contrato com Jazz

O Utah Jazz anunciou a extensão de contrato do técnico Will Hardy. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o treinador segue no comando do time até a temporada 2030/31. Desde 2020 na função, o ex-assistente do Boston Celtics entrará em sua quarta temporada como comandante principal.

Após o anúncio, o presidente do Jazz celebrou a extensão com Hardey. De acordo com Danny Ainge, o técnico tem sido primordial para a processo de reconstrução que Utah adotou nos últimos anos.

“A liderança de Will tem sido inestimável para o nosso projeto”, afirmou o presidente do Jazz. “Ele estabeleceu uma visão para os nossos jogadores e uma base sólida de valores centrais, hábitos competitivos e mentalidade de crescimento. Ele é um dos técnicos jovens mais brilhantes da liga e somos afortunados em tê-lo conosco”.

Hardy assumiu o cargo de técnico do Jazz na temporada 2020/21. Desde então, ele acumula 85 vitórias e 161 derrotas em três anos, sendo que jamais se classificou para os playoffs.

Apesar do recorde negativo, aos 37 anos, Will Hardy é visto como um dos técnicos mais promissores da NBA. A expectativa do Jazz, desse modo, é que ele possa seguir no comando da reconstrução do time, sob a expectativa de em breve disputem o topo do Oeste.

Durante o primeiro ano do novo contrato, aliás, Will Hardy deve ter um time mais talentoso no Jazz. Isso porque, o time tem 14% de chances de ter a primeira escolha do Draft e pode ter Cooper Flagg em 2025/26. Além disso, tem um elenco com jovens jogadores e contará com espaço no teto salarial durante a offseason.

Diante das projeções, Hardy celebrou a chance de seguir no Jazz.

“Eu amo Utah e a franquia do Jazz. Então, sou muito grato pela chance de seguir ajudando a guiar nossa equipe”, disse Will Hardy. “Eu acredito no que estamos construindo. Temos um grupo talentoso de técnicos e profissionais trabalhando para criar um time campeão para essa base de torcedores incrível”.

Por fim, quem comemorou a sequência de Hardy foi o dono do Jazz. Desde que adquiriu o time em 2020, Ryan Smith aposta no técnico como o comandante do sucesso que projeta para a franquia.

“Will Hardy é um líder incrível, um grande comunicado, em especial, com nossos jogadores mais jovens. Além disso, é um forte embaixado desta franquia”, finalizou Smith.

