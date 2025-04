Ex-jogador nega Chris Paul entre maiores passadores da história da NBA

Chris Paul está perto de encerrar sua carreira como jogador da NBA. Após 20 temporadas, o armador não tem contrato para 2025/26 e não descarta se despedir. Assim, ele deve se aposentar como um dos maiores nomes de todos os tempos na sua posição em todo o basquete.

Para o ex-jogador Gilbert Arenas, por exemplo, Paul está entre os grandes armadores de todos os tempos. O antigo astro do Washington Wizards, porém, tem uma opinião polêmica sobre o camisa 3. No podcast Gils Arenas, ele disse que o atleta do San Antonio Spurs é um grande armador, mas não passador.

“Chris Paul é um grande armador. Dá para dizer que ele é um dos cinco melhores de todos os tempos na sua posição na NBA. No entanto, sabe, quando se fala nos melhores passadores da história, ele não estaria no Top 10”, afirmou Arenas.

A fala do ex-jogador sobre Paul é polêmica. O ídolo da NBA, afinal, é o segundo jogador com mais assistências na história. Após 20 anos, ele soma quase 12,5 mil passes para pontos. Além disso, liderou a liga no quesito em cinco campanhas diferentes.

Para Arenas, ainda assim, isso tem uma explicação. Segundo o ex-jogador, Chris Paul é mais um condutor de ataque do que um passador na NBA. Ou seja, ele tem mais qualidades para controlar o ritmo do jogo, não assistir seus companheiros.

Assim, para o ex-jogador, o armador Tyrese Haliburton é um passador melhor do que Paul. O titular do Indiana Pacers, porém, tem números inferiores no quesito. Em sua carreira, o jovem tem médias de 8.8 assistências por jogo, contra 9.2 de Paul. Arenas, ainda assim, indica que ele tem o passe como talento, enquanto o atleta do Spurs, não.

“Quando o assunto é passe, eu colocaria Haliburton no topo”, afirmou o ex-jogador da NBA. “Ele ficaria acima de Chris Paul neste aspecto. Eu não diria que ele é um armador melhor do que Paul. Porém, falando só de capacidade de passe… porque eu levo em conta que CP3 joga em um ritmo lento, estilo de playoffs, sempre tentando não perder a bola. Já Haliburton joga em um ritmo acelerado, e quem joga rápido acaba cometendo mais turnovers“.

