Warriors teria chance de fechar troca por Kristaps Porzingis

O Golden State Warriors pode tentar a troca de Kristaps Porzingis nas próximas semanas. Em meio aos rumores de que o pivô pode ser trocado pelo Boston Celtics, o time de San Francisco surge como um provável destino, de acordo com o repórter Jake Weinbach. O veterano, assim, poderia preencher a lacuna da franquia na posição em 2025/26.

A troca de Porzingis é um dos principais rumores na NBA. Após a eliminação nos playoffs e a lesão grave de Jayson Tatum, o Celtics indicou que deve fazer mudanças no elenco durante a offseason. Entre as movimentações, está a provável saída do pivô letão, que tem contrato por mais uma temporada.

Embora Kristaps Porzingis seja titular e talentoso, o Celtics não vê mais custo-benefício nele. Em 2024/25, por exemplo, o pivô entrou em somente 42 jogos por conta de lesões. Nos playoffs, por sua vez, decepcionou por não ter condições de jogo, devido a falta de preparo físico.

O histórico de lesões, assim, pesam contra Porzingis na NBA. Ainda assim, o Warriors poderia apostar na troca para tentar preencher a posição de pivô, que foi o ponto fraco durante a campanha passada. Embora Draymond Green tenha dado conta do recado, a falta de um apoio no garrafão ficou evidente.

O técnico Steve Kerr, aliás, indicou que não pretende usar mais Green como pivô titular no Warriors. O veterano, enquanto isso, concordou com o treinador e reforçou que a posição exige muito preparo físico e ele precisaria de apoio para que Golden State tenha sucesso em 2025/26.

Em caso de troca, desse modo, Kristaps Porzingis faria boa dupla com Draymond Green no Warriors. Por conta da altura, o letão tem ótimo índice de tocos por jogo e é um defensor reconhecido na NBA. Além disso, com 36.6% dos três pontos na carreira, poderia se encaixar no sistema de Kerr.

Em Boston, o letão vem sendo o nome mais forte para uma troca. Jrue Holiday também pode sair ao longo da agência livre, enquanto o time busca outras opções para substituir Tatum.

Por fim, além de Porzingis, o Warriors monitora também a situação de Naz Reid. O reserva do Minnesota Timberwolves tem uma opção contratual para 2025/26, mas não deve aceitar em busca de uma vaga como titular na NBA. Portanto, Golden State poderia ter um negócio com o jogador, que pode ser mais barato do que Porzingis.

