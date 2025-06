Lakers lista pivôs como possíveis reforços em troca na NBA

De acordo com o jornalista Anthony Irwin, do site Clutch Points, o Los Angeles Lakers tem uma meta para a offseason: a chegada de um pivô titular. No entanto, os possíveis reforços do Lakers devem vir após troca com outros times da NBA. A ideia é adquirir um jogador de garrafão, algo que falta ao time desde a saída de Anthony Davis em negociação com o Dallas Mavericks.

Segundo Irwin, o Lakers tem preferência por alguns possíveis reforços: Nic Claxton (Brooklyn Nets), Robert Williams (Portland Trail Blazers) e Walker Kessler (Utah Jazz). Todos pivôs, uns com mais prioridade que outros. Mas o fato é após os playoffs, sem alguém bom o bastante na função, o técnico JJ Redick teve de usar Dorian Finney-Smith boa parte do tempo ali. Jaxson Hayes, por exemplo, não deve estender. Até porque, com a decisão de Redick, ele deixou a equipe reclamando que “perdeu dinheiro”.

“As fontes do time disseram que tem um plano interno para uma troca por um pivô titular. As conversas envolvem alguns jogadores, como Nic Claxton, Robert Williams, Walker Kessler e outros. Mas ainda a ideia é ter um reserva usando a midlevel, podendo ser Brook Lopez ou Clint Capela. São alguns nomes que estiveram muito ligados ao Lakers. É um plano sólido que eles acreditam que vão conseguir fazer”, disse Irwin.

O Lakers quer e precisa de troca para a função, mas não deve fazer “loucuras”.

Segundo o repórter, o Los Angeles Lakers deve ter apenas reforços pontuais, seja em troca ou em assinaturas com agentes livres da NBA. A direção sabe que o time deve ficar acima do primeiro nível de multas da liga. Por enquanto, sem os novos jogadores para 2025/26, a equipe já acumula US$191 milhões em salários. Estima-se que o first apron fique em torno de US$195 milhões.

Então, com o salário de LeBron James sendo mantido para a próxima temporada, no valor de US$52.6 milhões, o Lakers teria pouca flexibilidade financeira. Mas é algo que pode mudar completamente para 2026/27, uma vez que o camisa 23 possui contrato expirante e ainda não existe um prazo para ele encerrar a carreira.

De qualquer forma, o Lakers vai investir em uma troca por reforços que possam fazer a diferença que o time esperava em Mark Williams. Vale lembrar que Williams chegaria em negociação na última trade deadline, mas a franquia cancelou após entender que o pivô não ficaria saudável por longos períodos.

Caso o Lakers queira uma troca por um jogador melhor, terá de dar mais do que Jarred Vanderbilt, Maxi Kleber e Gabe Vincent, eventualmente. Precisa envolver Rui Hachimura e/ou Austin Reaves. Apesar de Reaves ser um nome unânime para a diretoria e pela identificação com a torcida, pode sair em caso de um astro chegar para o lugar.

