Site indica opções de troca para Ja Morant na NBA

Os rumores de troca de Ja Morant ganharam força nos últimos dias da NBA. Isso porque, o Memphis Grizzlies trocou Desmond Bane e deixou em aberto o futuro do camisa 12 no Tennessee. Desse modo, diversos times monitoram a situação do astro, que pode mudar de equipe durante a offseason para a próxima temporada.

O primeiro a informar a situação de Morant na NBA foi Tim MacMahon, da ESPN. Após anos polêmicos com o Grizzlies, marcados por aparições com suspensões da liga, o armador pode buscar novos ares para tentar retomar o status de estrela que o acompanhou no início da carreira.

“Há muito ‘rumor’ na NBA sobre Morant ficar disponível no mercado de trocas”, afirmou o jornalista.

Continua após a publicidade

Em meio aos rumores, quatro times ganham força em um possível negócio com o Grizzlies por Ja Morant. São eles: Miami Heat, Houston Rockets, Brooklyn Nets e Sacramento Kings. Assim, o site Fade Away World listou pacotes que podem ser enviados pelos times na troca pelo astro de Memphis Grizzlies.

Portanto, confira as opções de troca por Ja Morant na NBA:

Miami Heat

Heat recebe: Ja Morant

Grizzlies recebe: Andrew Wiggins, Terry Rozier, Kel’el Ware, Pelle Larsson e escolhas de primeira rodada em 2025 e 2029

Continua após a publicidade

Após a saída de Jimmy Butler, o Heat precisa de uma nova estrela para voltar às cabeças. Ja Morant pode ser este nome. Com média de 23.2 pontos na temporada passada, o camisa 12 pode complementar o impacto ofensivo da dupla Bam Adebayo e Tyler Herro para formar um dos trios mais fortes do Leste.

Eddie Bittar, do Fade Away World, acredita que o Heat pode ajudar a recuperar Morant na NBA, como fez com Butler no passado.

A reputação de Miami em mudar por completo talentos cheios de problemas em líderes coletivos é bem conhecida. Por isso, a ideia de Ja Morant com o uniforme do Heat já havia sido cogitada. Se for algo bem gerenciado, o retorno do camisa 12 pode ter um retorno altíssimo”, disse Bittar.

Continua após a publicidade

Houston Rockets

Rockets recebe: Ja Morant

Grizzlies recebe: Jalen Green, Cam Whitmore e escolhas de primeira rodada em 2025 e 2029

O Rockets é um dos times mais presentes nos rumores de troca da NBA. Afinal, após terminar com a segunda melhor campanha do Oeste, a equipe deve investir os ativos disponíveis para entrar de vez entre as forças da liga. Desse modo, Morant poderia ser uma das apostas do time comandado por Ime Udoka.

Continua após a publicidade

De acordo com Bittar, Morant poderia ser um complemento para o núcleo jovem do Rockets na NBA, liderando Amen Thompson e Alperen Sengun.

“A troca por Morant sinaliza uma mudança para o ‘agora’ em Houston, com espaço na folha salarial e juventude suficiente para sustentar uma corrida prolongada aos playoffs. Então, Houston aposta nos anos de auge de Morant para transformar seu núcleo em um verdadeiro candidato”, disse o jornalista.

Continua após a publicidade

Leia mais!

Brooklyn Nets

Nets recebe: Ja Morant

Grizzlies recebe: Cam Thomas, Ziaire Williams e escolhas de primeira rodada em 2025, 2027 e 2031

Desde as saídas de Kevin Durant e Kyrie Irving, o Nets tem acumulado escolhas de Draft. Desse modo, a possível presença de Morant no mercado de troca da NBA poderia ser o motivo certo para Brooklyn gastar parte destes ativos. Com o astro, assim, a equipe elevaria de vez o nível e entraria entre os melhores times do Leste.

Continua após a publicidade

“Morant daria ao Nets uma dupla no perímetro capaz de impactar no ataque. Com 23 pontos e sete assistências por noite do armador, Brooklyn seria um time de playoffs no Leste, encontrando enfim um novo rumo para o futuro”, disse Bittar.

Sacramento Kings

Kings recebe: Ja Morant

Grizzlies recebe: DeMar DeRozan, Jonas Valanciunas, escolha de segunda rodada em 2025 e de primeira rodada em 2028 e 2029

O Kings está em busca de um armador titular após a saída de De’Aaron Fox. A troca por Ja Morant, assim, resolveria de vez o problema de Sacramento na NBA. Enquanto isso, a saída de veteranos como DeRozan e Valanciunas poderia dar um novo rumo à franquia, que ainda teria Domantas Sabonis para brilhar ao lado do camisa 12.

Continua após a publicidade

“Sacramento leva um talento que pode mudar o rumo da franquia, em troca de profundidade e picks. É, desse modo, uma aposta para virar um candidato sob o comando de Doug Christie. Porém, a troca favorece uma ascensão imediata para o Kings na NBA”, finalizou Bittar.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA