Família Buss acerta venda do Lakers na NBA, diz ESPN

De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, a família Buss está acertando a venda da maior parte de suas ações no Los Angeles Lakers perto da offseason da NBA. Mark Walter, dono de vários empreendimentos, incluindo o LA Dodgers, da MLB, será o novo dono, enquanto Jeanie Buss deve continuar com o cargo de direção.

Especula-se que o valor esteja na casa dos US$10 bilhões. Ou seja, na cotação atual, cerca de R$55 bilhões. Vale lembrar que Jerry Buss, pai de Jeanie, adquiriu o Lakers em 1979 por US$67.5 milhões, que ainda contabilizava o Los Angeles Kings (NHL) e o ginásio (Los Angeles Forum).

Em 46 anos sob o comando da família Buss, a equipe de Los Angeles foi campeã 11 vezes, a última delas na “bolha” de Orlando, em 2020. Desde o ano seguinte, Walter tornou-se sócio minoritário do Lakers, podendo vetar a venda do time.

Por enquanto, não existe nenhuma informação sobre o Lakers passar por grandes mudanças, como na diretoria ou trocas importantes. Até aqui, Rob Pelinka deve seguir como o GM, assim como Jeanie vai ficar na direção.

A venda do Lakers por parte da família de Buss é um recorde na NBA. Até então, o Boston Celtics, vendido há um ano, teve o valor de US$6.1 bilhões. Era o maior valor em todos os tempos de uma franquia nos esportes dos EUA. A equipe de Boston havia superado os US$4 bilhões do Phoenix Suns. Agora, a de Los Angeles bate a de Massachusetts por muito.

O Lakers terá algumas decisões pelos próximos anos. Isso porque o time encara uma nova realidade com a possível aposentadoria de LeBron James na NBA, além de uma passagem de bastão para Luka Doncic, que chegou em troca no meio da temporada. Enquanto isso, as limitações financeiras por conta dos níveis de multas da liga, também devem estar em pauta. Para 2025/26, por exemplo, a equipe já acumula US$191 milhões em contratos.

De acordo com rumores, o primeiro nível de multas da NBA deve ficar em US$195 milhões. Ou seja, já deve bater o limite e perder o direito de algumas contratações, como a non taxpayer midlevel. O que seria em torno de US$14 milhões nas exceções, cai para US$5.6 milhões.

Quem é Mark Walter, o novo dono do Lakers?

O novo dono do Los Angeles Lakers está com 65 anos, é empresário e possui vários investimentos no esporte, fora a NBA. Além do LA Dodgers, da MLB, ele é sócio majoritário da Andretti Global, que vai operar na Fórmula 1 sob o nome de Cadillac F1 Team. No basquete, ele já era o proprietário do Los Angeles Sparks, da WNBA.

Por fim, no futebol, é um dos sócios do Chelsea (Inglaterra), RC Strasbourg (França), além de uma liga de hóquei feminino.

