Lakers discute troca por John Collins

O Los Angeles Lakers está avaliando uma troca por John Collins, do Utah Jazz. De acordo com Andy Larsen, do Salt Lake Tribune, o ala-pivô é bem quisto pela franquia angelina. Além disso, o jornalista revelou que o Jazz não espera receber um valor considerável pelo jogador de 27 anos.

“A negociação entre Lakers e John Collins tem sido uma constante. O Warriors teve interesse nele na trade deadline, antes de contratar Jimmy Butler. Acho que, em termos de contrato, isso não funciona mais. Collins teve uma temporada produtiva o suficiente no ano passado para que os times da liga se interessem por ele. No entanto, não espero que o Jazz necessariamente receba um grande valor nessas negociações”, disse Larsen, durante participação no podcast Locked On Jazz.

Nos últimos meses, Collins foi disponibilizado para troca pelo Jazz. No entanto, nada se concretizou. Mas, agora, o cenário é diferente. Afinal, o ala-pivô vai terá o seu contrato expirando ao final da próxima campanha. Em 2025/26, ele vai receber US$26,6 milhões em salários.

Continua após a publicidade

Collins chegou ao Jazz em julho de 2023, após uma troca com o Atlanta Hawks. Em seis temporadas pelo time da Geórgia, ele fez médias de 15,8 pontos e oito rebotes, em 364 partidas.

Assim, o Lakers mantém discussões com a franquia de Utah para fechar uma troca por John Collins. Nesta temporada, o camisa 20 obteve médias de 19,2 pontos e 8,2 rebotes, em 40 jogos. Além disso, ele acertou quase 40% das bolas de três.

Continua após a publicidade

Leia mais!

Décima nona escolha do Draft de 2017, Collins também atua na posição 5 e possui características ofensivas que se encaixam com um armador criativo como Luka Doncic. Afinal, ele é explosivo no ataque à cesta (salta muito para cravar pontes aéreas) e se destaca como finalizador no pick-and-roll. Ou seja, é o tipo de big que o Lakers está à procura. No entanto, Collins deixa a desejar na parte defensiva.

Nesta offseason, a equipe angelina vai buscar resolver uma de suas carências: um pivô titular, algo que falta ao time desde a saída de Anthony Davis, na negociação bombástica com o Dallas Mavericks, em fevereiro deste ano. Desse modo, o Lakers até definiu uma lista de alvos no mercado da NBA, de acordo com o jornalista Anthony Irwin, do portal Clutch Points.

Continua após a publicidade

“As fontes do time disseram que há um plano interno para uma troca por um pivô titular. As conversas envolvem alguns jogadores, como Nic Claxton (Brooklyn Nets), Robert Williams (Portland Trail Blazers), Walker Kessler (Jazz) e outros. Mas, a ideia é ter um reserva usando a exceção de nível médio (mid-level), podendo ser Brook Lopez ou Clint Capela (ambos agentes livres). São alguns nomes que estiveram muito ligados ao Lakers. Enfim, é um plano sólido que a franquia acredita que vai colocar em prática”, disse Irwin.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA