Boletim de rumores e mercado do NBB (07/06)

Bem-vindo à edição de 07/06 do boletim de rumores e mercado do NBB. Com o fim da atual temporada se aproximando, as equipes já começam a se movimentar em busca de reforços e renovações. As finais entre Minas e Sesi Franca iniciam neste sábado, mas os outros times já trabalham nos bastidores. Então, o Jumper Brasil traz as últimas novidades sobre a elite do basquete nacional.

“Pacotão” no Brasília?

O time da capital federal é o que tem mais rumores sobre reforços. Após ótima campanha em 2024/25, com o quarto lugar geral na temporada regular, a equipe sonha em ir mais longe. Isso porque, apesar da boa posição na primeira fase, caiu nas oitavas de final para o São Paulo.

De acordo com o perfil Repórter NBB, que cobre o mercado nacional, há pelo menos cinco jogadores que podem chegar ao Brasília na próxima campanha. Dois podem vir do São José (o pivô, Renato Carbnari e o armador Buiú). Outros dois devem chegar do Paulistano (o ala-pivô Brunão e o armador Kevin Crescenzi). Enquanto isso, o ala-pivô Rafael Paulichi, do Vasco da Gama, também tem negociações avançadas.

Publicidade

No entanto, talvez o nome mais badalado que pode pintar como reforço do Brasília vem do Flamengo. Segundo o Blog Turnover, o armador argentino Franco Balbi deve vestir as cores da equipe em 2025/26. A informação também foi confirmada pelo jornalista Enéas Lima, que cobre o time rubro-negro.

Leia mais!

Unifacisa acerta com americano e pode ganhar mais reforços

Após uma temporada de oscilação, a Unifacisa já acertou seu primeiro reforço para a próxima campanha. No início da semana, a equipe da Paraíba anunciou a chegada do armador Kendall Anthony, que estava no Maccabi Rehovot, de Israel, onde terminou com médias de 14 pontos e três assistências. O veterano tem passagem pelo NBB, quando defendeu Macaé (2016/17) e Bauru (2017/18).

Publicidade

O jogador iniciou sua trajetória no basquete universitário pela Universidade de Richmond, onde atuou por quatro temporadas e se destacou como o quarto maior pontuador da história da instituição. Depois disso, Kendall Anthony já passou por ligas da Turquia, República Tcheca, Noruega, Itália, França e Israel.

Além disso, de acordo com o Repórter NBB, a Unifacisa negocia com o ala veterano Jimmy, que atuou os dois últimos anos no Pinheiros. Portanto, ele seria o segundo reforço para 2025/26. Por fim, há conversas avançadas para renovação de contrato com o ala-pivô Rafael Rachel, que está no time paraibano há duas temporadas.

Publicidade

Bauru mantém principal astro

Um dos candidatos ao prêmio de MVP do NBB, Dontrell Brite vai permanecer no Bauru. Com uma temporada incrível, o americano é tido como favorito para ser o melhor jogador da temporada. Aos 30 anos, ele vai para o seu quinto ano pela equipe do interior paulista. Isso porque chegou em 2021/22 após defender o Fortaleza Basquete Cearense.

Brite teve grande evolução com as cores do Bauru. Nas duas primeiras campanhas, não chegou a dez pontos de média. Mas, na última temporada, terminou com médias de 14 pontos e se consolidou como um grande defensor. Como resultado, foi eleito Defensor do Ano. Agora, além de concorrer ao prêmio novamente, pode ser eleito MVP.

Publicidade

Em 2024/25 ele elevou ainda mais suas médias, atingindo 20.2 pontos, 4.3 assistências e 2.2 roubos de bola por jogo. Assim, foi o grande nome do Dragão que terminou com a quarta posição do NBB ao cair nas semifinais para o Minas.

Outros rumores do mercado do NBB

Corinthians: o clube do Parque São Jorge fez boa campanha nos playoffs e já planeja mais um ano no basquete nacional. Então, encaminhou a renovação de um dos destaques da temporada: o pivô Lucas Cauê. Seu bom desempenho, aliás, rendeu convocação à seleção brasileira. Da mesma forma, tem negociações avançadas o pivô Gabriel Novaes, que foi destaque do Pato Basquete com médias de 13 pontos e seis rebotes.

o clube do Parque São Jorge fez boa campanha nos playoffs e já planeja mais um ano no basquete nacional. Então, encaminhou a renovação de um dos destaques da temporada: o pivô Lucas Cauê. Seu bom desempenho, aliás, rendeu convocação à seleção brasileira. Da mesma forma, tem negociações avançadas o pivô Gabriel Novaes, que foi destaque do Pato Basquete com médias de 13 pontos e seis rebotes. Flamengo: após a queda nas semifinais para o Franca, o rubro-negro já planeja a manutenção do seu principal jogador. Afinal, de acordo com Eneás Lima, Alexey Borges tem sondagens do times do exterior, mas a diretoria mantém otimismo para a permanência do armador que é candidato ao prêmio de MVP.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA