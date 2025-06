Confira o calendário e onde assistir às finais do NBB

As finais do NBB 2024/25 começam neste sábado (7), com o Jogo 1 entre Sesi Franca e Minas e o Jumper Brasil informa o calendário e onde assistir aos jogos. A série decisiva colocará o atual tricampeão em confronto contra o time de melhor campanha da temporada. Vale lembrar que, assim como em todo os playoffs, o duelo será decidido em melhor de cinco partidas.

O Minas chega às finais do NBB após campanha irretocável nos playoffs. Isso porque o time de Belo Horizonte não perdeu um jogo sequer na pós-temporada. Portanto, todos os confrontos foram vencidos por 3 a 0. Nas oitavas de final, eliminou o Mogi. Nas quartas de final, a vitima foi o Vasco da Gama. Por fim, bateu o Bauru nas semifinais.

O Minas, além disso, foi a equipe de melhor campanha da fase regular com apenas cinco derrotas em 34 partidas. Por isso, teve mando de quadra em todas as séries. Contra o Franca, não será diferente. Ou seja, o confronto decisivo começa no Ginásio Pedrocão e os dois próximos serão na Arena UniBH. Caso sejam necessários jogos 4 e 5, os mandos vão se alternar, mas um possível quinto duelo será em Minas Gerais.

Como resultado da grande temporada, será a primeira vez na história que o Minas disputará as finais do NBB.

Por outro lado, o Franca sofreu mais que o adversário para chegar à decisão. Afinal, em duas séries precisou de cinco jogos para avançar. O tricampeão começou sua jornada nos playoffs com vitória por 3 a 0 contra o Pato Basquete. Depois, nas quartas, eliminou o Pinheiros por 3 a 2. Pelo mesmo placar, bateu o Flamengo em uma das melhores séries da história do Novo Basquete Brasil.

Na fase regular, o time francano terminou com a terceira melhor campanha. Isso porque somou 29 triunfos e nove derrotas. Agora, engata sua quarta final do NBB.

Então, confira o calendário e onde assistir aos jogos das finais do NBB:

(1º) Minas x Sesi Franca (3º)

1. 07/06 (sábado): Franca x Minas – 17h (YouTube NBB, TV Cultura, SporTV e ESPN)

2. 12/06 (quinta-feira): Minas x Franca – 19h30 (YouTube NBB, SporTV e ESPN)

3. 14/06 (sábado): Minas x Franca – 17h (YouTube NBB, TV Cultura, SporTV e ESPN)

4. 18/06 (quarta-feira): Franca x Minas – 18h30 (YouTube NBB, TV Cultura, SporTV e ESPN) *

5. 21/06 (sábado): Minas x Franca – 17h (YouTube NBB, TV Cultura, SporTV e ESPN) *

*Se necessários

