Boletim de rumores e mercado do NBB (14/06)

Bem-vindo à edição de 14/06 do boletim de rumores e mercado do NBB. Com o fim da atual temporada se aproximando, as equipes já começam a se movimentar em busca de reforços e renovações. A final entre Minas e Sesi Franca está no Jogo 3 , mas os outros times já trabalham nos bastidores. Então, o Jumper Brasil traz as últimas novidades sobre a elite do basquete nacional.

Corinthians renova com capitão e mais dois

Após boa campanha nos playoffs do NBB, o Corinthians inicia o planejamento para a próxima temporada mantendo seu principal líder. Isso porque, nesta semana, o clube anunciou a renovação de contrato de Elinho. Capitão, o armador tem sido o grande nome do time alvinegro nas última temporadas e vai para seu quarto ano com a equipe do Parque São Jorge.

Vale lembrar que Elinho é o jogador com mais assistências na história do NBB. Da mesma forma, liderou a liga no quesito nas últimas quatro campanhas. Em 2024/25, terminou com 9.3 assistências por jogo.

Enquanto isso, o Corinthians anunciou, neste sábado (14), outra renovação. Trata-se de Kauan Raymundo. O jovem ala-pivô vai para sua quarta temporada pelo clube. Após ser revelado pelo rival São Paulo, ele chegou Timão em 2022. Após boas atuações, se aventurou no basquete universitário dos Estados Unidos, pelo NWF Raiders. No entanto, sem se adaptar, voltou ao Brasil em janeiro de 2025.

A equipe alvinegra também teve contar com o ala Rafael Munford para 2025/26. Ele chegou ao Corinthians na última temporada e foi bem. Titular, disputou 42 partidas do NBB e terminou com médias de 11 pontos e 6.1 rebotes. De acordo com o perfil Repórter NBB, que cobre o mercado do basquete brasileiro, Munford tem negociações avançadas para ficar.

Ex-jogadores do São Paulo começam a se movimentar

Após o término da temporada para o São Paulo, o clube anunciou o fim do basquete adulto. Portanto, não disputará a próxima edição do NBB. Assim, os jogadores que defenderam o tricolor em 2024/25 começam a se movimentar em busca de novos times. De acordo com o Repórter NBB, três deles já têm destino certo.

Isso porque a Unifacisa acertou com o armador Henrique Coelho. Veterano, ele esteve com o time do Morumbis nas últimas quatro campanhas. Agora, vai defender o time da Paraíba na próxima temporada. O jogador de 32 anos era o sexto-homem do São Paulo.

Quem também está próximo de permanecer na elite do basquete brasileiro, mesmo com o fim do time tricolor é Paulo Lourenço. O ala disputou apenas uma campanha com a equipe e tem acerto encaminhado para vestir as cores do Mogi em 2025/26. Depois de ter a melhor temporada da carreira com o Brasília, demorou para ganhar espaço no Morumbis, mas terminou com média de quase dez pontos por jogo.

Além disso, um velho conhecido do NBB também já tem um destino provável. O veterano Malcolm Miller tem contrato encaminhado com o São José para a próxima campanha. O americano vestiu as cores do clube nos últimos três anos e era titular. Como resultado, vem de uma temporada com 9.5 pontos e 3.6 rebotes.

São José perde patrocinador, mas investe em nomes de peso

Nesta semana, o São José anunciou o fim da parceria com a Farma Conde, que deu o naming rights do clube na última temporada. No entanto, já acertou com outra empresa para 2025/26: a Mr.Moo. Assim, o time iniciou o planejamento para vir forte na próxima campanha.

Além de Malcolm Miller, outro americano já fechou contrato: Dexter McClanahan, que vestiu apenas a camisa do Fortaleza Basquete Cearense no Brasil. O armador foi o grande nome do time cearense nos últimos três anos e ganhou destaque individual. Desde que chegou ao NBB, teve média superiores a 15 pontos em todas as campanhas. Entretanto, na última temporada sofreu com lesão e disputou apenas 11 jogos.

Da mesma forma, de acordo com o Repórter NBB, o São José tem conversas avançadas com um dos líderes do Mogi em 2024/25: Guilherme Lessa. O armador de 30 anos vem de sua melhor temporada da carreira com quase 11 pontos de média. Por fim, o clube do interior paulista também está perto de anunciar o jovem ala Léo Cravero, que teve boas atuações pelo Caxias e está no NBB há apenas dois anos.

Unifacisa busca americano e outros reforços

Além de acertar a chegada de Coelho, ex-São Paulo, a Unifacisa mira outros reforços para voltar a disputar na parte de cima da tabela em 2025/26. O time paraibano fez uma fase regular abaixo em relação à temporadas anteriores, mas quer melhorar o elenco para o técnico Pablo Costa, que assumiu a equipe no meio da última campanha.

Assim, segundo o Repórter NBB, Melvin Johnson, que foi jogador do Corinthians em 2024/25, está prestes a fechar com a Unifacisa. Ele foi um dos destaques do Timão com média de 16.7 pontos. Do mesmo modo, o time da Paraíba deve reforçar o garrafão com o pivô Leal, que vestiu as cores do São José na última campanha e teve boas atuações com médias de 10.7 pontos e 5.6 rebotes.

União Corinthians se movimenta para fazer mais uma boa temporada

Um dos times com torcida mais apaixonada do NBB, o União Corinthians fez sua melhor campanha na história ao terminar a fase regular na sétima posição. Agora, pensando em se manter na parte de cima da tabela em 2025/26, o clube do Rio Grande do Sul já busca manter o elenco competitivo.

De acordo com o Repórter NBB, o União Corinthians tem conversas avançadas com Nate Barnes, um dos cestinhas da última temporada. O armador americano liderou o Pato Basquete nas últimas duas campanhas e vai para seu sétimo ano no Brasil. Desde que chegou ao NBB, suas médias são quase de 15 pontos por jogo. Pelo time do Paraná, terminou a temporada na primeira rodada dos playoffs e somou 17.4 pontos por jogo.

Por fim, o time de Santa Cruz do Sul encaminhou renovação de contrato com o ala Fabrício Veríssimo. Titular, ele teve boas atuações e terminou a última campanha com 9.9 pontos e 4.2 rebotes por partida.

Outros rumores do mercado do NBB

Bauru: após terminar 2024/25 com a quarta posição, caindo na semifinal para o Minas, o Bauru busca seu primeiro reforço para próximo ano. E pode ser um nome importante. Afinal, segundo o Repórter NBB, o clube encaminhou a contratação do ala-armador Matheus Eugeniusz, do Vasco.

após terminar 2024/25 com a quarta posição, caindo na semifinal para o Minas, o Bauru busca seu primeiro reforço para próximo ano. E pode ser um nome importante. Afinal, segundo o Repórter NBB, o clube encaminhou a contratação do ala-armador Matheus Eugeniusz, do Vasco. Mogi: Pensando em disputar novamente os playoffs do NBB, o Mogi tem conversas avançadas com dois reforços. Trata-se do ala Anderson Barbosa, que estava no Fortaleza, e do jovem pivô Vini Chagas, que defendeu o Caxias na última temporada.

Pensando em disputar novamente os playoffs do NBB, o Mogi tem conversas avançadas com dois reforços. Trata-se do ala Anderson Barbosa, que estava no Fortaleza, e do jovem pivô Vini Chagas, que defendeu o Caxias na última temporada. Paulistano: Conhecido pelo elenco jovem, o Paulistano mira a contratação de um veterano. Assim, o ala-pivô Lucas Siewert pode vestir as cores do clube em 2025/26, após uma temporada com o Flamengo.

