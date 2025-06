Fora de casa, Franca atropela Minas e iguala série final do NBB

Mesmo jogando fora de casa, o Sesi Franca bateu o Minas e igualou a série final do NBB. Com uma atuação exuberante nos três primeiros períodos, nesta quinta-feira (12), na Arena UniBH, em Belo Horizonte, a equipe paulista levou a melhor por 96 a 78.

Com intensidade desde o início, controle do ritmo e eficiência nos dois lados da quadra, o time francano fez jus ao apelido de Rolo Compressor e mostrou por que é o atual tricampeão do NBB. O terceiro capítulo será escrito neste sábado (14), às 17h, novamente na casa do Minas.

Didi Louzada foi o principal nome da vitória do Sesi Franca. Ele terminou o jogo como cestinha, com 28 pontos, além de quatro assistências. Lucas Dias também se destacou no jogo com um duplo-duplo: 20 pontos e dez rebotes. Já pelo Minas, Juan Pablo Arengo teve outra atuação sólida. Assim, o argentino fez 23 pontos, quatro rebotes e quatro assistências, além de um aproveitamento de 60% nos arremessos do perímetro.

Logo no primeiro período do jogo 2 da final do NBB, o Sesi Franca cumpriu tudo o que prometeu e impôs um ritmo intenso contra o Minas. O senso de urgência exigido por Georginho entrou em quadra. Acima de tudo, a equipe francana mostrou foco, eficiência nos arremessos e na defesa e uma briga incessante pelos rebotes.

A postura agressiva e disciplinada refletiu no desempenho do time, que contou com grande participação de Didi no ataque para vencer por 30 a 17 na parcial inicial. O Minas, por outro lado, não conseguiu produzir o que planejou Léo Costa e o prejuízo só não foi maior porque Arengo viveu momentos de lucidez.

O segundo período pode ser dividido em três momentos distintos. No início, o Sesi Franca manteve o bom ritmo do primeiro quarto, com transições rápidas e boa movimentação ofensiva, abrindo 18 pontos de vantagem. Na metade da parcial, o Minas reagiu com uma corrida de 7 a 0, aproveitando erros do adversário e mostrando eficiência nos contra-ataques. Nos minutos derradeiros antes do intervalo, o equilíbrio prevaleceu com os times trocando cestas. Assim, a equipe francana fechou com 11 de frente: 47 a 36.

No terceiro período, o Sesi Franca mostrou maturidade e controle do jogo. A equipe francana soube administrar o tempo de posse com inteligência. Desse modo, impôs um ritmo cadenciado e estratégico. Na defesa, foi eficiente ao neutralizar os principais movimentos do ataque do Minas, que viveu única e exclusivamente da individualidade dos argentinos Arengo e Franco Baralle, limitando o desempenho ofensivo do time mineiro na parcial. Didi e David Jackson comandaram o ataque francano, que fez 29 a 13 no período e foi para os dez minutos derradeiros com 27 pontos de vantagem: 76 a 49.

O Minas até tentou reagir no último período, com mais agressividade defensiva e boas escolhas ofensivas. Mas correr na subida, como se costuma dizer quando está muito atrás no placar, é sempre mais difícil. No fim, a experiência dos jogadores dos visitantes foi decisiva. Com calma, controle do jogo e decisões acertadas, o Sesi Franca fez o relógio correr e, apesar da derrota na última parcial (29 a 18), garantiu o triunfo sobre o Minas para deixar tudo igual na série melhor de cinco da final do NBB.

