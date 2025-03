Devin Booker detona atuação do Suns contra o Lakers: “Sem energia”

A atuação do Phoenix Suns na derrota contra o Los Angeles Lakers tirou Devin Booker do sério. O time entrou em quadra em situação crítica na tabela e, por isso, precisando se aproveitar do duelo com um rival muito desfalcado. E, ainda assim, a equipe perdeu. Mas não foi só isso. Os visitantes saíram do primeiro quarto perdendo por 16 pontos e nunca reduziram a diferença para menos do que oito.

“Tivemos vários inícios de jogo ruins nessa temporada e, certamente, isso é frustrante. Nós já mostramos que podemos fazer as coisas certas desde o começo, mas há vezes em que simplesmente não fazemos. E isso só causa ainda mais frustração. Deixamos que arremessos errados, para resumir, influenciassem a nossa dedicação defensiva”, lamentou o craque, depois da derrota por 107 a 96.

O resultado negativo, antes de tudo, manteve o Suns na 11a posição do Oeste. O time, aliás, é uma das grandes decepções da temporada: só venceu 31 das 68 partidas que disputou. A campanha, certamente, não está à altura de um candidato ao título e do talento que o elenco reúne. Mas, na visão de Booker, diz muito sobre a postura em quadra do time durante a competição.

Publicidade

“Se você joga com energia e esforço todas as noites, tudo fica bem. A princípio, na pior das hipóteses, você pode colocar a cabeça no travesseiro e ter uma boa noite de sono. Pois, no fim das contas, você fez o seu melhor. Mas o problema é que eu não acho que estejamos fazendo isso agora. Essa atuação não teve energia, nem esforço”, criticou o ala-armador, que finalizou a noite com 19 pontos.

Leia mais sobre Devin Booker

Contra o tempo

A decepção de Devin Booker contra o Lakers, a princípio, passa pelo senso de urgência do Suns na noite. Ou melhor, pela falta dele. Só restam 14 partidas agora para que a equipe do Arizona tire a desvantagem de 1,5 jogos para o Dallas Mavericks pela 10a posição do Oeste. O técnico Mike Budenholzer garante que o elenco está bem focado, mas admite que isso significa pouco sem vitórias.

Publicidade

“Nós temos mais 14 jogos a fazer e precisamos chegar ao play-in. Para, assim, chegar aos playoffs e tentar competir por algo. Sei que há muito talento em nosso vestiário. Mais do que isso, sinto que há um senso de luta lá dentro. Mas, em algum momento, temos que começar a ganhar jogos. Não existe outro jeito se não vencer”, alertou o experiente treinador.

O papel de Budenholzer é não ser tão crítico em público com os seus comandados. Mas foi impossível não dizer que o início de jogo passou longe do ideal. “A concentração do time não estava no ponto certo durante o primeiro quarto. Esteve, no entanto, em boa parte da campanha. Então, só precisamos jogar um basquete melhor e vamos vencer essas partidas necessárias”, concluiu.

Publicidade

Estratégia

Um detalhe específico do revés em Los Angeles pareceu deixar Booker mais irritado. A marcação no astro Luka Doncic, em particular, não agradou o ala-armador. O esloveno foi o grande destaque da noite, com 33 pontos, 11 rebotes e oito assistências para o Lakers. O Suns até tinha uma estratégia para tentar marcar o jovem, mas, para Booker, ela ficou na prancheta.

“A nossa estratégia era tentar forçá-lo a soltar a bola no início do jogo. Queríamos ser agressivos, em síntese, contra Luka. Mas, na prática, não acho que foi uma verdadeira blitz. Ele ainda teve espaço e tempo para ler a segunda linha da nossa defesa e, assim, criar bons arremessos. Foram várias ponte aéreas, cestas fáceis. Não dá para aceitar”, disparou um dos líderes de Phoenix.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA