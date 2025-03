Em crise na NBA, técnico do Suns teria problema com vários jogadores

Após um começo promissor, a crise do Phoenix Suns na NBA não tem fim, seja dentro da quadra ou na relação entre técnico e jogadores. Nas últimas semanas saíram vários relatos de que Mike Budenholzer não tem problemas apenas na montagem do time, mas também pessoalmente com alguns dos líderes da franquia. E um artigo da ESPN colocou mais lenha na fogueira, na última sexta-feira (14).

O insider do canal, Tim MacMahon, falou sobre a crise da franquia do Arizona e também dos problemas de relacionamento entre o treinador e alguns dos jogadores da equipe, incluindo Devin Booker.

“O mês de fevereiro foi brutal para Phoenix. Afinal, a equipe só venceu três de 13 jogos. Enquanto isso, Kevin Durant e Bradley Beal lidaram com todos os rumores de uma trade deadline maluca, que obviamente prejudicou o clima do time. Além disso, há relatos de atritos de Mike Budenholzer com vários jogadores. Estamos falando também de problemas com Devin Booker”, afirmou o jornalista.

Publicidade

Ou seja, em meio ao colapso do time e de algumas das lideranças da franquia na temporada, nem mesmo Booker, que tem sido uma presença tranquilizadora em meio aos rumores, escapou. O ala-armador tem falado que, independentemente do que acontecer até o fim de 2024/25, continuará em Phoenix. Então, as novas informações aumentam a pressão em Budenholzer.

Quem falou sobre tudo isso para a ESPN foi o proprietário Mat Ishbia. Agressivo desde que comprou a franquia, ele tentou várias trocas que tornassem o time um candidato ao título, mas até aqui, não obteve sucesso. O bilionário, aliás, admite a frustração.

Publicidade

Leia mais!

“É claro que estou decepcionado. Foi um ano muito ruim até aqui. Acho que não há uma pessoa dentro da franquia que não tenha esse sentimento. Aqui dentro, haviam grandes expectativas, nos sentíamos muito bem entrando em 2024/25. Porém, poucas dessas coisas se concretizaram. Não estamos nada perto do ideal”, lamentou.

As tentativas de trocar Beal e até Durant, dizem muito sobre como Phoenix até teria mudado de rumo se tivesse conseguido encontrar um time para trocá-los. Mas, apesar de não saber qual é o grande problema, Ishbia garante que ainda confia em seus jogadores e no técnico nesta reta final da campanha do Suns na NBA.

Publicidade

“Eu não tenho a resposta sobre o que é o problema. Sendo sincero, já teria resolvido se tivesse. Mas. o que posso dizer é que ainda acredito em nosso elenco. Acredito em nossas estrelas, acredito em Budenholzer. É óbvio que, se o fim da temporada confirmar o nosso momento atual, também teremos provas o suficiente de que não funcionou e tomaremos as decisões adequadas com base nisso. Mas ainda temos uma chance”, explicou Ishbia.

Por fim, ele garantiu que apesar de tudo, ninguém quer encontrar Phoenix no começo dos playoffs. Hoje, o Suns ocupa apenas o 11º lugar da Conferência Oeste. Ou seja, está fora até da zona de classificação para o play-in.

Publicidade

“Para mim, não estamos tão longe do sucesso quanto a tabela indica. Se conseguirmos chegar até lá, seremos um time duro nos playoffs. Ninguém vai querer nos encontrar lá”, concluiu.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA