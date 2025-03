“Time do Suns não vai chegar nem ao play-in”, prevê comentarista

Nem o torcedor mais pessimista do Phoenix Suns poderia prever o fracasso total que se desenha nessa temporada. A franquia só venceu 30 de 66 jogos até agora e, assim, só ocupa a 11a posição do Oeste. Um dos possíveis candidatos ao título em setembro não deve nem chegar aos playoffs agora. Mas pode ficar (ainda) pior. Para Brian Windhorst, da ESPN, o time do Suns vai ficar fora até do play-in.

“Phoenix não vai se classificar nem para o play-in. E, mesmo que chegasse lá, não iria aos playoffs. Como você vai confiar, afinal, em um time que precisa ‘se arrastar’ até a 10a colocação do Oeste? Além disso, essa equipe tem o calendário mais difícil da NBA até o fim da temporada. Então, não há muitos jogos que você possa cravar que vão vencer”, analisou o veterano jornalista.

A previsão de Windhorst, a princípio, passa longe de ser uma aposta ousada. Aliás, já é a tendência. O Suns está 2,5 jogos atrás do Dallas Mavericks, que ficaria com a última vaga na repescagem do Oeste hoje. Os texanos enfrentam uma onda de lesões, mas a equipe do Arizona só venceu quatro das últimas 15 partidas. Windhorst vê a falta de poder de reação do time no rosto do astro Kevin Durant.

“Kevin está com a cara de decepção de qualquer pessoa se soubesse, antes do início da temporada, que Phoenix teria só 30 vitórias a esta altura. É quase impossível entender como um elenco com esses jogadores, atuando da forma como estão, só perde. É uma equipe em que, em síntese, o conjunto se revelou pior do que a soma das partes”, resumiu o comentarista.

Sem rumo

Com um time que reúne astros como Durant e Devin Booker, certamente, o Suns avaliaria parar no play-in como um grande fracasso. Até porque a franquia tem a maior folha salarial da liga. Ou seja, é um projeto falho e caro. Bem caro. Então, será que vale mesmo a pena chegar à repescagem? Ser eliminado fazendo só uma ou duas partidas a mais? David Dennis questiona a vontade da organização de lutar por essa 10a posição.

“A grande questão é: pelo que Phoenix está jogando agora? Qual é a motivação? Afinal, todos já sabem que não vão ser campeões e Kevin será negociado na offseason. Eles já tentaram tudo o que era possível para se livrar de Bradley Beal e não conseguiram. Por isso, no momento, eu apostaria que Portland tem mais chances de chegar aos play-in“, disparou o analista da ESPN.

As três últimas derrotas do Suns ocorreram por sete pontos ou menos. E uma delas foi na prorrogação. “Todas as partidas que eles perdem por pouco resume a trajetória de Phoenix nessa temporada. Pois eu saí de vários jogos simplesmente sem compreender como conseguiram perder”, completou Dennis.

Arrancada

Uma arrancada do Suns nessa reta final de temporada, por enquanto, parece algo bem improvável. Metade dos 16 jogos finais do time são contra oponentes no TOP 4 de suas conferências. Além disso, só enfrenta dois adversários que não estariam classificados – no mínimo – para o play-in hoje. Grayson Allen, no entanto, não olha para os rivais. Só quer saber o que a sua equipe deve fazer.

“Na verdade, eu gosto da forma como estamos rodando a bola e competindo todas as noites. A gente está empenhado na defesa também. Sinto que não nos falta senso de luta em quadra, mas nós sabemos que isso não basta. Precisamos de vitórias em todos os jogos agora, pois a margem para erro acabou”, admitiu o ala-armador.

