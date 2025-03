Kevin Durant alerta Suns: “temos a obrigação de vencer o Kings”

O astro Kevin Durant reconheceu que o Phoenix Suns tem a obrigação de vencer o Sacramento Kings para seguir sonhando com uma vaga no play-in. O duelo vai ocorrer nesta sexta-feira (14), em Phoenix. Hoje, o time do Arizona ocupa apenas o 11º lugar da Conferência Oeste. Ou seja, se a fase regular acabasse hoje, estaria fora da pós-temporada.

Dono da maior folha salarial da NBA, o Suns é uma das grandes decepções de 2024/25. Afinal, seria um vexame um time que possui três All-Stars no elenco ficar de fora até do play-in. De acordo com Durant, o sinal de alerta está ligado no Suns. Chateado com a má fase da equipe, o astro espera que os jogadores atuem com vontade.

“O jogo contra o Kings é um que devemos ganhar. Não tem desculpa. Acho que a essa altura, mesmo com tudo contra quanto aos números, o amor pelo jogo deve fazer você continuar jogando com vontade. Enfim, temos a obrigação de vencer o Kings”, afirmou o astro.

A questão anímica levantada por Kevin Durant é uma das críticas que o Suns sofre nesta temporada. Quem acompanha os jogos do time percebe a falta de comunicação em quadra, sobretudo na defesa. Não por acaso, Phoenix tem a quarta pior eficiência defensiva da liga. São 116,8 pontos sofridos a cada 100 posses de bola. Apenas Washington Wizards, Utah Jazz e New Orleans Pelicans, equipes que não brigam por nada na temprada, têm defesas piores que a do Suns.

A declaração de Kevin Durant faz sentido porque o Kings é um dos concorrentes do Suns por uma vaga no play-in. Por isso, uma vitória é fundamental para as pretensões de Phoenix. Hoje, o time californiano é o nono do Oeste, com 33 vitórias e 31 derrotas. O Suns, por outro lado, tem 30 triunfos e 36 reveses.

Além disso, os times já se enfrentaram duas vezes, em 2024/25, com duas vitórias de Sacramento. Suns e Kings, aliás, vão se enfrentar na última rodada da fase regular, na Califórnia, no dia 13 de abril.

Outro rival do Suns por uma vaga no play-in é o Dallas Mavericks. Atualmente, o time texano é o décimo da conferência, com 33 vitórias e 34 derrotas. Após a troca bombástica de Luka Doncic, o Mavs entrou em uma má fase. Perdeu oito dos últimos dez jogos e está com seus principais jogadores afastados por lesão. O armador Kyrie Irving, inclusive, está fora da temporada.

Últimos meses de Kevin Durant no Suns

O Suns vai disputar 16 jogos até o final da fase regular, que podem ser os últimos de Durant na equipe. Afinal, a mídia dos EUA crava que o veterano de 36 anos será trocado na próxima offseason. O astro já esteve em rumores na trade deadline, mas resolveu permanecer até o final da campanha. No entanto, com o iminente fracasso de Phoenix, a parceria deverá se encerrar em breve.

Durant tem contrato até o final da próxima temporada. Em 2025/26, ele vai receber US$54,7 milhões em salários. Segundo o repórter Duane Rankin, do portal Arizona Central, a franquia já definiu o preço para negociar o craque. O objetivo é recuperar parte do investimento feito por ele há três anos na troca com o Brooklyn Nets. Na época, o time de Arizona enviou quatro escolhas de primeira rodada, além de Mikal Bridges, Cam Johnson e Jae Crowder.

“O retorno mais ideal em uma troca por Durant seria recuperar três escolhas de primeira rodada. Além disso, a franquia espera um jovem jogador como parte de um acordo entre várias equipes. O objetivo é ficar abaixo do segundo nível do teto salarial”, informou o jornalista.

Por fim, Houston Rockets, Los Angeles Lakers, Miami Heat, Minnesota Timberwolves, San Antonio Spurs e o já citado Mavs são alguns dos times interessados em contar com os serviços de Durant. O desafio dessas franquias, porém, será chegar ao preço definido pelo Suns.

