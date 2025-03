NBA: Em baixa no Suns, Bradley Beal debocha: “tenho melhor emprego do mundo”

Bradley Beal é a grande decepção recente do Phoenix Suns na NBA. Após brilhar pelo Washington Wizards, o ala-armador chegou a peso de ouro ao time de Arizona. No entanto, não conseguiu mostrar sequer metade da qualidade em sua antiga equipe, enquanto a franquia atual ocupa a 11ª posição do Oeste.

Em números, enquanto isso, o ala-armador tem somente 17.7 pontos por jogo, sendo a pior marca nas últimas oito temporadas. Beal, no entanto, parece não se importar com o momento vivido no Suns. Enquanto já passou pelo banco de reservas e por rumores de troca, ele comemora sua situação na liga.

“Ainda estou jogando na NBA, ainda tenho o melhor trabalho do mundo e ainda tenho minha cláusula de veto para trocas. Então, estou sorrindo todos os dias”, afirmou Beal.

Publicidade

Apesar da fala, Beal tem noção do seu momento ruim na NBA. A situação, aliás, é algo que tem feito ele refletir. Afinal, o ala-armador assinou com o Suns para que pudesse transformar seu alto nível em uma conquista coletiva na liga. Porém, nada disso aconteceu até o momento.

“Eu gosto do jogo, cara. É um jogo divertido. Tento não deixar ninguém tirar essa alegria de mim. No entanto, é muito difícil. Somos todos seres humanos. Temos todo o direito de desanimar, de questionar o que está acontecendo. Você tem todo o direito de questionar: ‘Por que eu?’. Mas sinto que isso só te puxa ainda mais para baixo do que deveria”, acrescentou.

Publicidade

Leia mais!

Enquanto vive uma temporada insegura pelo Suns, Bradley Beal comemora a cláusula de veto de trocas na NBA. Com mais dois anos de contrato, além de uma opção no terceiro, ele pode recusar qualquer negociação que Phoenix aceite por ele. Algo que ajudou na trade deadline, quando a franquia quis trocá-lo.

Por fim, o ala-armador do Suns na NBA não descartou mudar de cenário. Na atual temporada, ele vive um momento de “dar um passo para trás e olhar para um panorama geral”. Caso perceba que as coisas não mudem, ele pode enfim tomar a decisão de trocar de equipe.

Publicidade

“Sou humano. Então, precisa realmente dar um passo para trás e pensar. Na offseason, é uma situação diferente. Tudo fica mais claro na mesa, uma vez que você tem mais opções”, finalizou.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA