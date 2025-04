Grayson Allen dá entrevista “curiosa” sobre técnico do Suns

Grayson Allen saiu em defesa do técnico do Phoenix Suns. Com a equipe longe da vaga no play-in, Mike Budenholzer tem sido criticado e não tem seu cargo garantido para a próxima temporada da NBA. O ala-armador, porém, acredita que o treinador tem se esforçado para mudar o cenário.

“Com nosso desempenho atual, o técnico, com certeza, não está satisfeito, bem como ninguém no Suns está. Então, é difícil enxergar o cenário geral neste momento. É difícil dizer, mas é fácil julgar apenas pelo número de vitórias e derrotas. Mas, acho que há muito mais por trás [das derrotas seguidas que tivemos]”, disse Grayson Allen ao jornal The Arizona Republic.

Apesar de seus esforços à beira da quadra, Budenholzer não tem escapado das críticas. Em um artigo, o jornal indicou que ele deve perder o emprego ao fim da temporada. “Mat Ishbia não está dizendo nada, mas tudo indica que o técnico será demitido ao fim da temporada”, publicou.

A possível decisão se dá pelos investimentos feitos por Phoenix. O técnico, afinal, tem no Suns um dos elencos mais fortes da NBA, com Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal. No entanto, ele não conseguiu fazer o time se encaixar para brigar pelo título em 2024/25.

O analista Stephen A. Smith, por sua vez, acredita que a culpa não é de Budenholzer. Assim como Grayson Allen, o jornalista da ESPN apontou que as derrotas do Suns têm “algo além” do técnico. Assim, afirmou que os jogadores seriam os principais culpados.

“Os atletas não se conectam com Budenholzer. Eu já achava que com Frank Vogel era mediano, mas era muito melhor do que tem sido este ano, com um técnico campeão e que venceu o Suns nas finais da NBA. Em todos os anos que ele treinou Atlanta e Milwaukee, nunca vi um time dele jogar tão mal. E o motivo é que os jogadores não querem jogar”, acrescentou.

Apesar disso, A. Smith defendeu uma mudança geral no Suns, incluindo o técnico. Segundo ele, é necessário uma reformulação para que o time possa sair da crise atual.

“Quando eu digo atrocidade, não estou falando de um time ruim. Estou falando de atletas que parecem não ter vontade de competir. E essa tem sido a postura deles durante toda a temporada. Está realmente ruim. Então, a diretoria precisa mudar tudo, limpar o elenco. A situação em Phoenix está péssima porque o grupo simplesmente não demonstra desejo de estar em quadra”, finalizou o analista da NBA.

