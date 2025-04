JJ Redick: “Eu odeio prêmio de jogador que mais evoluiu na NBA”

A temporada regular está na reta final e, com isso, esquentam as discussões sobre os prêmios da liga. É claro que, a princípio, a maioria das atenções estão voltadas para a disputa entre Nikola Jokic e Shai Gilgeous-Alexander para MVP da liga. No entanto, há outras várias concorrências abertas. Todas mobilizam o público da NBA, mas uma não cai no gosto de JJ Redick: o prêmio de jogador que mais evoluiu na temporada.

“Austin [Reaves] é um dos candidatos? Para ser sincero, eu odeio esse prêmio porque a liga falhou em tentar defini-lo. O espírito dessa premiação se perdeu, então não gosto. Hoje, você pode chamá-lo de ‘prêmio para uma escolha alta de draft que recebeu um contrato máximo e conseguiu virar all-star‘. Quem é esse cara nessa temporada? Pois ele vai ser eleito”, disparou o técnico do Los Angeles Lakers.

A resposta do ex-jogador, antes de tudo, reflete o que imagina que vai acontecer nesse ano. A aposta geral é que Cade Cunningham fique com a honraria, depois de comandar a inesperada ascensão do Detroit Pistons. O ala-armador foi a primeira escolha do draft de 2021, tem um vínculo de US$224 milhões e acaba de disputar o primeiro Jogo das Estrelas da carreira. Redick crê que se criou um padrão equivocado na premiação.

“É verdade que esse prêmio nem sempre foi assim. Mas, nos últimos cinco anos, virou isso aí. O contexto se perdeu e, como resultado, não sinto que esse era o espírito com que criaram esse reconhecimento. Poderia listar razões para votarem em Austin, mas acho perda de tempo porque não tem chances. Além do mais, eu já estou o elogiando desde o início do ano”, completou o treinador angelino.

Voto melhor

É seguro dizer que o voto de JJ Redick para jogador que mais evoluiu na NBA vai ser de Reaves. Como técnico, a princípio, as suas escolhas tendem a ser menos imparciais do que nos tempos de analista. Ele está de um lado nessa história, então vai apoiar o seu comandado. Mas ele se vê mais embasado para votar na condição de treinador do que como um espectador e analista.

“Eu acho que ser técnico nessa liga dá uma melhor perspectiva, para começar, sobre o merecimento dos votos. Afinal, nos bastidores do jogo, você passa a entender o que é valioso mesmo para vitórias aqui. Creio que, de certa forma, sou mais bem informado para fazer essas escolhas hoje do que quando fazia parte da imprensa. Hoje, essa é a minha impressão”, explicou o veterano.

Redick não acha que tomava decisões ruins enquanto votava observando de fora das quatro linhas. Mas estar à beira das quadras mudou a forma de encarar e avaliar os prêmios. “Eu sou uma pessoa que assiste às partidas de forma obsessiva. Isso não é diferente em nada dos tempos que comentava. Mas tenho uma visão diferente nessa posição atual. É diferente agora”, reforçou.

Respeito

A opinião de JJ Redick sobre o merecimento de Cunningham, obviamente, não é muito popular. O amplo favoritismo do líder do Pistons deve levá-lo a uma vitória por grande margem na contagem dos votos. Zion Williamson, por exemplo, é alguém mais isento que que discorda do técnico. Também primeira escolha do seu draft, o ala-pivô crê que o ala-armador recebe até pouca atenção para a temporada que faz.

“Eu não acho que as pessoas deem o respeito devido a Cade ainda. Nessa temporada, por exemplo, ele deveria estar em um dos times ideais da temporada. Não sei se vai estar, mas merece demais. Ele está jogando para isso, certamente. Mas, por nossas interações, não sei se vai ser vocal sobre isso. É um atleta que prefere deixar o jogo falar por si”, elogiou o astro do New Orleans Pelicans.

