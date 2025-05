Russell Westbrook confirma que não fala com LeBron James

Russell Westbrook e LeBron James se juntaram no passado em busca de um título no Los Angeles Lakers. Porém, a parceria não rendeu os frutos esperados. O MVP de 2016 começou a cair de rendimento e se tornou alvo de críticas da torcida angelina, enquanto o camisa 23 ainda busca ser campeão pela quinta vez.

A falta de sucesso, além disso, não abalou apenas os objetivos de LeBron e Westbrook. Segundo o armador do Denver Nuggets, atrapalhou também a amizade deles. Após a vitória do time do Colorado nos playoffs, o veterano foi questionado se pediu dicas a James sobre o Met Gala e deu uma resposta curta.

“Não falo com LeBron há não sei quanto tempo”, disse Westbrook.

A resposta de Westbrook representa um triste fim para a parceria no Lakers. Em 2021, quando chegou a Los Angeles, o armador parecia tinha uma boa relação com LeBron James, o que aumentou a expectativa de mais um título na franquia.

No entanto, a relação desandou conforme a carreira de Russell Westbrook na NBA. Nos dois anos que seguir em Los Angeles, a equipe sequer avançou aos playoffs e o armador passou a ser o culpado de tudo. Além disso, foi alvo de críticas duras da torcida de Los Angeles e até os filhos eram hostilizados na escola.

A parceria de Russell Westbrook e LeBron James, assim, terminou com o armador indo para o Los Angeles Clippers. Na nova equipe, aliás, ele mostrou que a relação com o camisa 23 não era das melhores. Em novembro de 2023, por exemplo, o MVP de 2016 se negou a cumprimentar o ex-colega em quadra.

O comportamento de Westbrook em relação a LeBron e ao Lakers é a prova de alguém que decidiu se afastar de uma fase ruim na carreira. Devido às críticas, o armador não esconde tristeza pela passagem em Los Angeles e já revelou que se sente injustiçado.

“Quando fui trocado (do Lakers), daquele momento em diante, estive em um melhor lugar psicologicamente. Foi algo imediato, para ser sincero”, contou Russell Westbrook, no passado.

