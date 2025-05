Rumores de troca sobre Giannis Antetokounmpo ganham força

Os rumores de troca sobre o astro Giannis Antetokounmpo ganharam mais um capítulo na noite desse sábado (17). De acordo com o jornalista Chris Haynes, o Milwaukee Bucks entrou em contato com o duas vezes MVP da NBA. Agora, as duas partes vão participar de uma reunião nesta semana.

O ala viu o Bucks sair dos playoffs pelo terceiro ano consecutivo na primeira rodada. Enquanto Antetokounmpo deseja vencer mais um título na carreira, ele estaria pronto, pela primeira vez, para deixar o time em uma troca. Segundo Shams Charania, da ESPN, a ideia é encontrar uma nova equipe o mais rápido possível ou ouvir da direção que Milwaukee vai contratar reforços de peso.

Mas os grandes problemas do Bucks passam pela lesão de Damian Lillard, contratos altos e agentes livres saindo no mercado. Ou seja, as chances de Milwaukee manter Giannis Antetokounmpo são baixas.

Publicidade

Os principais rumores de troca passam pelo Houston Rockets e San Antonio Spurs, mas outros times apareceram recentemente. Toronto Raptors, Brooklyn Nets, Miami Heat e Chicago Bulls estão entre candidatos. No entanto, o New York Knicks, mesmo estando na final do Leste, pode entrar na “lista de desejos do jogador”.

Isso porque Antetokounmpo deve receber do Bucks a chance de definir para qual time vai em troca, algo similar ao que aconteceu quando Damian Lillard deixou o Portland Trail Blazers.

Leia mais

Os rumores apontam que dificilmente Giannis Antetokounmpo ficará sem troca na offseason. E ela pode acontecer até mesmo na noite do Draft. O Spurs possui a segunda escolha e poderia oferecer vários jovens talentos. Apesar de o Rockets ter somente a décima pick, é importante salientar que o time controla as do Phoenix Suns para os próximos anos. E a equipe do Arizona pode entrar em reformulação de elenco.

Publicidade

De qualquer forma, Antetokounmpo deve definir seu futuro nos próximos dias. Seja para ficar ou ter um novo destino.

“Me disseram que o Bucks entrou em contato com Giannis Antetokounmpo na manhã de sábado. Mas as fontes relatam que a reunião deve acontecer no meio da semana. É lá que Giannis terá a chance de falar com a direção do Bucks e entender o futuro. Será uma conversa crucial”, disse Haynes.

Publicidade

Vale lembrar que foi via Haynes que a troca de Lillard foi informada, após todos os rumores de que ele iria para o Miami Heat.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA