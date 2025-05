Mercado: Bobby Portis deixa futuro em aberto no Bucks

O ala-pivô do Milwaukee Bucks, Bobby Portis, é mais um nome que pode surgir no mercado da NBA. O veterano tem uma opção de US$ 13,4 milhões para 2025/26. Assim, se recusar a cláusula, ele pode testar a offseason e parar em outro time para a próxima temporada.

As falas recentes de Portis, aliás, indicam que ele pode se despedir do Bucks. Ao programa Run It Back, o ala-pivô deixou em aberto seu futuro com o time de Wisconsin. Segundo ele, há um carinho com a cidade, franquia e torcedores. Porém, não depende apenas do seu desejo.

“Tudo depende de como as coisas vão se desenrolar”, disse Bobby Portis. “Eu adoraria ficar aqui em Milwaukee. Eu amo este lugar. Me chamam de prefeito aqui. Então, é meio difícil deixar a cidade. No entanto, vai depender de como Milwaukee montará o elenco, do que deve trazer de volta. Vai depender muito da franquia manter certos caras. Saber se quero voltar ou se querem renovar. Enfim, isso está muito distante”.

O termo “renovar” na entrevista de Bobby Portis chama a atenção. Isso porque indica que ele deve abrir mão da opção e tentar um contrato mais longo na offseason. No entanto, o Bucks deve oferecer um acordo ao atleta? O ala-pivô é um nome importante desde que chegou ao Bucks, há cinco anos. No entanto, ele também se envolve em polêmicas, como em 2024/25, quando foi suspenso por 25 jogos.

Bobby Portis, além disso, destacou outro ponto que pode fazê-lo testar o mercado: o futuro elenco do Bucks. Após mais uma eliminação na primeira rodada dos playoffs, o time pode passar por uma reformulação completa. O ponto de partida para a decisão, aliás, é Giannis Antetokounmpo.

O grego do Bucks deixou o futuro em aberto e pode ser um dos atrativos do mercado de trocas. De acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, ele ainda não pediu para ser negociado, mas aguarda que Milwaukee inicie conversas do tipo. Desse modo, a sequência ou não do craque pode ditar o futuro do time de Wisconsin em 2025/26.

“Eu não acho que Giannis em pessoa queira procurar a franquia para pedir ou exigir uma troca. Mas, ao mesmo tempo, não há muito caminho para Milwaukee reconstruir um elenco campeão em torno dele. Só Damian [Lillard] carrega salário de quase US$60 milhões e não deve jogar tão cedo. Além disso, o time não tem controle de nenhuma das suas escolhas de draft até 2031”, detalhou Stein.

