NBA: Tyrese Haliburton viraliza após MVP do Leste

O Indiana Pacers bateu o New York Knicks em seis jogos e, como resultado, está na final. No entanto, uma gafe do armador Tyrese Haliburton acabou viralizando quando Pascal Siakam foi anunciado o MVP das finais do Leste da NBA. Apesar de ter números que poderiam render o prêmio a ele, a liga optou pelo camaronês, autor de 31 pontos.

Haliburton, de fato, imaginou que seria o MVP do Leste e acabou dando o primeiro passo no momento do anúncio. Mas, no fim, a câmera cortou para Siakam, o verdadeiro vencedor.

Tyrese Haliburton during the announcement of the Eastern Conference Finals MVP. 🤣 (via @calebnixonmedia) pic.twitter.com/ezKQggNGIx — Hoop Central (@TheHoopCentral) June 1, 2025

Depois do jogo, no entanto, Haliburton falou sobre a presença de Siakam no Pacers e como ele ajudou o time a brigar pelo topo da NBA. De acordo com o armador, o colega elevou o patamar da equipe de Indiana.

“Quando a gente o trouxe, nós tínhamos uma visão, uma ideia”, disse Tyrese Haliburton ao The Athletic. “Nós vimos ele fazendo coisas especiais como isso. É muito especial o fato de ele estar aqui. Ele é como um irmão mais velho para mim, alguém que eu possa confiar, alguém que eu possa conversar e me manter bem”.

Na série contra o Knicks, Haliburton teve 63 assistências em seis jogos, o maior número de passes decisivos desde Magic Johnson em uma final de conferência da NBA.

No total, Tyrese Haliburton obteve médias de 21.0 pontos, 10.5 assistências, 6.0 rebotes, 2.5 roubos de bola e apenas 1.7 erro de ataque, números que poderiam dar a ele o MVP das finais do Leste na NBA. Entretanto, Siakam somou 24.8 pontos, 5.0 rebotes, 3.5 assistências e 50% de aproveitamento nos arremessos de três.

O Pacers bateu o Knicks em uma série sem favoritos. Aliás, o time de Indiana vem gostando disso e abraça o posto de “azarão”. Afinal, superou ainda o Milwaukee Bucks e o Cleveland Cavaliers nas fases anteriores. Agora, a partir da próxima quinta-feira, vai encarar o Oklahoma City Thunder na decisão da NBA. É a primeira vez que o time vai às finais desde 2000, quando perdeu para o Los Angeles Lakers de Shaquille O’Neal e Kobe Bryant.

Para a final, o Pacers é mais uma vez o “azarão”, de acordo com analistas da NBA. No entanto, Haliburton e Siakam vão seguir fazendo o mesmo que fizeram até aqui nos playoffs.

