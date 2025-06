Bucks acerta extensão de contrato com Bobby Portis

O Milwaukee Bucks acertou a renovação de contrato do ala-pivô Bobby Portis. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o acordo é de US$ 44 milhões por três anos, sendo o último uma opção do jogador. Desse modo, ele está garantido no time ao menos até 2026/27.

Antes do acordo com o Bucks, Portis vinha sendo ligado a diversos rumores na NBA. Isso porque, ele recusou a opção contratual que tinha com Milwaukee para 2025/26 no valor de US$ 13.4 milhões. Na época, a intenção era conseguir um acordo a longo-prazo e com maior valor.

“Estou num momento em que tenho 30 anos. Então, quero ser compensado de forma justa, comparado aos meus pares. Sinto que sou uma grande aquisição, um ótimo jogador para qualquer equipe. Mas sou um daqueles caras que você não pode perder se quiser manter a cultura do time”, disse Bobby Portis, no mês passado.

O Golden State Warriors, desse modo, surgiu como um dos interessados em assinar com Bobby Portis. O veterano, afinal, tem boa relação com o técnico Steve Kerr após ser treinado por ele na seleção dos EUA. Assim, ele era visto como um dos nomes que poderia reforçar o garrafão de San Francisco.

O Bucks, no entanto, conseguiu antecipar a extensão de contrato com Bobby Portis para evitar perdê-lo nesta offseason. Desse modo, o time consegue mandar um dos nomes mais importantes do elenco, na tentativa de preservar um núcleo de alto nível para jogar ao lado de Giannis Antetokounmpo.

Nos últimos anos, Bobby Portis se consolidou como um dos melhores reservas da liga. Em 2021, por exemplo, foi peça importante no título do Milwaukee Bucks na NBA. No entanto, na última temporada, ele perdeu parte dos jogos após ser suspenso por violar a política antidrogas do torneio. Ainda assim, teve médias de 13,9 pontos, 8,4 rebotes e 2,1 assistências, em 49 jogos por Milwaukee.

