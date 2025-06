Rockets estende contrato de Jabari Smith Jr

De acordo com Shams Charania, da ESPN, Jabari Smith Jr acertou um novo contrato com o Houston Rockets. Segundo o jornalista, o acordo é válido por cinco temporadas e o ala-pivô receberá US$ 122 milhões em salários.

Ainda segundo Charania, a diretoria do Rockets e Wallace Prather, agente de Smith, negociaram um acordo totalmente garantido até o fim da temporada 2030-31.

Terceira escolha do Draft de 2022, Smith disputou 212 partidas na NBA. Na última temporada ele teve médias de 12.2 pontos e sete rebotes por partida. As marcas, então, são as piores de seus três anos de carreira. Isso, entretanto, não tirou a confiança do Rockets no jogador, que optou por estender o vínculo com o atleta.

Após ser titular em suas duas primeiras temporadas, Smith alternou entre começar jogando e ser opção do banco na temporada passada. Ele sofreu uma fratura na mão esquerda e atuou em apenas 57 jogos. Contudo, saindo do banco, o jogador deu sinais de evolução nos playoffs ao acertar 45,5% dos seus arremessos do perímetro. Assim, mostrou capacidade de espaçar a quadra para o time do Rockets.

Do Draft de 2022, o ala-pivô é o único jogador a alcançar a marca de 2500 pontos e 1500 rebotes na NBA. Então, o Rockets resolveu estender o contrato de Jabari Smith Jr.

Com a renovação do contrato de Jabari Smith, o Rockets dá mais um passo na manutenção do elenco que terminou a temporada na segunda colocação da conferência Oeste e encerrou um período de quatro temporadas do time texano sem chegar aos playoffs. Antes dele, a equipe acertou as renovações de Fred VanVleet, Steven Adams, Jae’Sean Tate, Aaron Holiday e Jeff Green. Além disso, acertou a extensão do vínculo do treinador Ime Udoka.

Por fim, adquiriram Kevin Durant em troca com o Phoenix Suns. A negociação enviou Jalen Green para o Arizona, mas não desmanchou o núcleo jovem da equipe. Durante as conversas, o Rockets negou diversas vezes envolver o Smith na troca. Dessa maneira, deixou claro que ele fazia parte dos planos de longo prazo da equipe texana.

Com a extensão do contrato de Jabari Smith Jr, o Rockets tem vínculo agora com 12 jogadores para próxima temporada. Além dos atletas citados, fazem parte do elenco: Amen Thompson, Cam Whitmore, Alperen Sengun, Jock Landale e Tari Eason. Mas a equipe ainda deve fazer mais movimentações. Após o sucesso da última temporada, o Rockets quer ser candidato ao título da NBA.

