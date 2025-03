Dyson Daniels revela inspiração em dois jogadores da NBA

Dyson Daniels é um dos jogadores que mais evoluiu na NBA. Após duas temporadas apagadas no New Orleans Pelicans, o ala-armador chegou ao Atlanta Hawks e não demorou para se destacar. Com a equipe na luta por uma vaga no play-in, ele é líder em roubos de bola e candidato ao prêmio de Defensor do Ano.

Em meio à grande campanha, Daniels revelou dois jogadores que o inspiram. Aliás, ambos são destaques no lado defensivo, como o ala-armador do Hawks. O primeiro é Lu Dort, que é o principal defensor do talento Oklahoma City Thunder. O segundo, por fim, é Marcus Smart, último armador a vencer o prêmio de Defensor do Ano.

“Acho que, ao assistir times defensivos, vejo como eles estão sempre conectados e se ajudam. Gosto de ver o Thunder se movimentando e Lu Dort passando pelos bloqueios. Se eu assisto vídeos antigos, gosto de ver a temporada de Defensor do Ano de Marcus Smart e como ele conseguiu interceptar passes com mãos ativas e coisas assim. Então, esses são os jogadores que observo na NBA”, revelou.

As inspirações têm surtido efeito no jogo do ala-armador. Na atual temporada da NBA, Daniels é o líder de roubos de bola, com média de três por partida. Assim, ele registrou o maior números de roubadas desde Chris Paul, em 2008/09.

A marca o coloca entre os candidatos ao Defensor do Ano. Desde a lesão de Victor Wembanyama, Dyson Daniels disputa o prêmio de NBA com outros dois jogadores: Jaren Jackson Jr. e Evan Mobley. Se alcançar a conquista, ele pode quebrar um tabu, uma vez que pivôs costumam levar a preferência dos votantes.

O último armador a levar o Defensor do Ano, afinal, foi Smart. Antes dele, Gary Payton, em 1996. Portanto, somente duas conquistas em quase 30 anos. Daniels, no entanto, não vê como obrigação entrar na seleta lista da NBA.

“Apenas ter meu nome nessa conversa já é algo muito especial”, afirmou Daniels. “Eu estabeleci como meta ser da seleção de defesa. Agora, o objetivo é ser o Defensor do Ano. Não quero ficar me promovendo muito, mas deixo meu jogo falar por mim”, finalizou.

