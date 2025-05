Rivais da NBA esperam trocas de jogadores no Celtics

De acordo com Shams Charania, da ESPN, dirigentes da NBA estão com expectativas de que o Boston Celtics possa ter que fazer trocas por jogadores importantes na próxima temporada. A motivação seriam questões salariais. Com o núcleo atual, a franquia venceu o título de 2024, e é candidata a repetir a dose em 2025.

“Eles estão focando em repetir o título”, disse o jornalista. “No entanto, grande parte da liga está esperando por uma mudança no Celtics. Minhas fontes me dizem que eles irão explorar opções de trocas na offseason. Esse plantel não será sustentável para a franquia”.

“Ninguém, de dirigentes aos jogadores, ficará surpreso com trocas impactantes do Celtics na NBA. O novo acordo coletivo de trabalho restringe bastante os gastos salariais, e eles estão sofrendo com isso. Eles têm cinco nomes que vão ganhar mais de US$28 milhões na próxima temporada, e gastariam cerca de US$500 milhões entre salários e multas por exceder os tetos da liga. E acho que eles sabiam, quando adquiriram Jrue Holiday e Kristaps Porzingis, que tinham uma data de validade”, completou Charania.

Publicidade

Para 2025/26, Jaylen Brown e Jayson Tatum vão receber US$53 e US54 milhões, respectivamente. Jrue Holiday, US$32 milhões, enquanto Kristaps Porzingis e Derrick White, US$30 milhões e US$28 milhões. A franquia é a terceira que mais gasta com salários na liga na atual temporada, mas será a que mais gasta a partir da próxima.

Leia mais!

Com isso, então, Boston estará acima do segundo teto salarial da liga. Portanto, passará a receber punições como não poder trocar escolhas de Draft.

Publicidade

Embora Jaylen Brown e Jayson Tatum sejam “intocáveis”, mesmo com os altos salários, Jrue Holiday e Kristaps Porzingis estão em situações diferentes. Isso porque Holiday já tem 34 anos, e um contrato até 2027/28, mas já mostrou problemas de saúde. O jogador, porém, é visto como uma das peças que “virou a chave” para o título do ano passado, após chegar do Milwaukee Bucks.

Porzingis, por sua vez, tem problemas frequentes de lesão que o deixam fora de jogos. O pivô tem contrato até o fim da próxima temporada e poderia ser trocado com mais facilidade.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA