Blazers renova contrato com técnico Chauncey Billups

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o Portland Trail Blazers renovou o contrato do técnico Chauncey Billups neste domingo (13). A extensão foi para mais dois anos e o acordo deve ser válido até a temporada 2027/28. Ainda segundo o jornalista, a negociação foi feita diretamente com o agente do treinador, Andy Miller.

Além disso, o Blazers também fechou uma extensão de contrato de vários anos com o GM Joe Cronin na segunda-feira (7). O executivo e Billups falaram publicamente sobre sua amizade de décadas, o que contribuiu para uma relação entre os dois à frente da equipe.

“Chauncey Billups é um grande líder, motivador e comunicador. Ele trabalhou muito para estabelecer uma identidade para este time, que tomou forma ao longo de sua gestão em Portland. Então, estou muito animado para continuar esta parceria com e levar este time ao próximo nível”, publicou Cronin.

Na quarta temporada de Chauncey Billups como técnico do Blazers, o time som 35 vitórias e 46 derrotas e está fora da disputa dos playoffs. Neste domingo, encerra sua campanha em duelo contra o Los Angeles Lakers. Apesar de não avançar para o mata-mata, o treinador teve bom fim de fase regular. Isso porque foram 22 triunfos em 40 jogos desde 19 de janeiro. Como resultado, ficou entre as cinco melhores equipes da NBA em defesa e em terceiro em defesa de transição durante esse período, de acordo com a ESPN.

Billups é responsável por tentar desenvolver jovens talentos no Blazers. A equipe é composta por jogadores em início de carreira e alguns veteranos. Neste sentido, seu trabalho foi bem avaliado com a evolução de nomes como Deni Avdija , Shaedon Sharpe e Toumani Camara.

“Estamos construindo este time da maneira certa, com uma cultura defensiva, competitiva e determinada. Então, estou ansioso para continuar mostrando aos torcedores um bom time em quadra. Assim, para que eles possam se orgulhar e torcer todas as noites”, disse o técnico em comunicado.

O Blazers, aliás, é primeiro trabalho de Billups como técnico principal desde sua aposentadoria como jogador em 2014. Em quatro anos à frente do time, ele acumula 116 vitórias e 211 derrotas. Vale lembrar que Portland teve a melhor campanha 2020/21. Na ocasião, o time chegou aos playoffs pela última vez.

Introduzido no Hall da Fama no ano passado, Billups ganhou um título da NBA com o Detroit Pistons em 2004, quando foi o MVP das Finais. Além disso, foi cinco vezes All-Star ao longo de uma carreira de 17 anos.

