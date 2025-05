Stephen Curry deixa jogo nos playoffs e preocupa Warriors

O astro Stephen Curry deixou o jogo do Golden State Warriors contra o Minnesota Timberwolves, na abertura da série semifinal do Oeste nos playoffs da NBA. De acordo com o time de San Francisco, o cestinha está fora do resto do embate.

Curry saiu de quadra com uma aparente lesão na coxa esquerda, enquanto o Warriors liderava e ele já fazia 13 pontos em pouco menos de 13 minutos. Então, o técnico Steve Kerr optou por Brandin Podziemski em seu lugar. Apesar de o time californiano jogar sem seu melhor jogador, ao fim do primeiro tempo o placar apontava 44 a 31 a seu favor.

O Warriors, que passou pelo play-in para chegar aos playoffs, superou o Houston Rockets na fase anterior em sete partidas. Curry não fez um grande primeiro tempo, mas liderou no último quarto, garantindo vaga na semifinal de conferência.

Stephen Curry deve passar por exames mais detalhados após o jogo, mas não terá chances de voltar para o segundo tempo. Caso seja confirmada a lesão na posterior da coxa, existe a chance de o jogador não atuar no segundo embate. De acordo com o narrador Rômulo Mendonça, do Prime Video, o armador jamais perdeu jogos por conta desse tipo de contusão na carreira.

O Warriors pode ter grandes problemas sem Stephen Curry ao longo da série de playoffs da NBA. Se for o caso de ele perder jogos, seu substituto natural deve ser Gary Payton II, que entrou em seu lugar no início do segundo tempo. Outra possibilidade é ter Moses Moody, enquanto Podziemski faz a função de armador principal.

Dono do recorde de cestas de três na história da NBA, Stephen Curry já foi campeão quatro vezes e possui dois prêmios de MVP. Na carreira, são médias de 24.7 pontos, 6.4 assistências, além de mais de 4 mil cestas do perímetro.

Warriors e Timberwolves voltam à quadra nesta quinta-feira, mais uma vez em Minneapolis.

