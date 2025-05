Stephen Curry dribla problemas no Warriors contra Timberwolves

Em busca de reconduzir o Golden State Warriors às glórias, o ídolo Stephen Curry tem pelo caminho o Minnesota Timberwolves. Para passar pelo adversário e voltar às finais do Oeste após dois anos, no entanto, o camisa 30 precisa driblar diversos problemas pessoais e coletivos. Por outro lado, o Timberwolves tenta chegar à decisão pela segunda vez seguida, enquanto Anthony Edwards segue sendo um pesadelo para lendas da NBA.

No caminho às finais, o Warriors tem no Timberwolves um adversário similar ao Houston Rockets. Como a franquia que Golden State eliminou na primeira rodada, Minnesota tem uma forte defesa no garrafão, sendo a que menos permitiu pontos na área pintada nos playoffs.

Os três pontos, assim, são o caminho mais fácil para Stephen Curry e o Warriors diante do Timberwolves. Diante do Rockets, o time foi o segundo que mais acertou arremessos do perímetro nos playoffs. O Timberwolves, enquanto isso, foi o quinto que mais permitiu contra o Los Angeles Lakers.

O Timberwolves, por outro lado, tem a defesa como trunfo para tentar bater o Warriors. Na primeira fase dos playoffs, o time foi o quarto mais eficiente no lado defensivo e conseguiu conter LeBron James e Luka Doncic. Desse modo, precisa repetir a dose para tentar o mesmo com Curry.

Outro ponto forte do Timberwolves é a condição física dos atletas. Na série contra o Lakers, por exemplo, o time de Minnesota cresceu principalmente na reta final de jogo. Anthony Edwards e Naz Reid, assim, aparecem no top-5 em pontos no clutch time.

Stephen Curry

Não há dúvidas que Stephen Curry é o principal personagem no duelo entre Warriors e Timberwolves. Mesmo aos 37 anos, o camisa 30 de Golden State ainda é um dos melhores nomes da liga e é um ponto fora da curva na série. No entanto, ele enfrenta alguns problemas enquanto briga pelo sucesso nos playoffs.

O principal dos desafios é a lesão no polegar direito. Desde janeiro com a contusão, Curry voltou à senti-la na reta final da fase regular. Desse modo, o Rockets usou isso como ponto fraco para tentar minar o jogador na primeira rodada.

Durante os sete jogos, afinal, qualquer defensor de Houston responsável por marcar Stephen Curry atingia a mão do astro após qualquer arremesso. A estratégia, aliás, é permitida, uma vez que o jogador pode fazer contato com a mão do outro após a bola ter sido solta.

Como resultado, Curry teve médias de 19.7 pontos e 33.3% nas bolas de três nas derrotas do Warriors para o Rockets. O Timberwolves, assim, deve focar no problema do armador para tentar contê-lo.

A boa notícia, ainda assim, é que Curry costuma ter sucesso contra a defesa do Timberwolves. Nos duelos contra Jaden McDaniels, provável principal defensor do camisa 30 na série, ele tem médias de 29.3 pontos por jogo.

Anthony Edwards

Anthony Edwards é a Kryptonita das lendas da NBA. Na primeira rodada, afinal, ele eliminou LeBron James e Luka Doncic para levar Minnesota às semifinais. No ano passado, por sua vez, passou por Kevin Durant e Nikola Jokic, antes de cair nas finais do Oeste. Portanto, como Stephen Curry é uma lenda, o camisa 5 do Timberwolves tenta aumentar seu histórico diante do Warriors.

A comparação com a Kryptonita, desse modo, não é exagero. Assim como a pedra fazia com o super-homem, Edwards parece neutralizar as lendas que joga contra. Mais do que isso, ele costuma elevar seu nível para que possa eliminá-los.

No ano passado, contra Durant e Jokic, Edwards teve médias de 28.9 pontos e três jogos com mais de 40 pontos. Já diante de LeBron e Doncic, ele registrou 26.8, sendo que teve um jogo com 43 pontos.

Garrafão do Timberwolves

Por fim, o duelo de garrafão entre Warriors e Timberwolves é um ponto-chave do jogo. A área pintada é a força de Minnesota, que conta com uma rotação talentosa, com Julius Randle, Rudy Gobert e Naz Reid. Na série contra o Lakers, assim, o time teve a segunda melhor taxa de rebotes nos playoffs e superou Los Angeles por 76 pontos na região.

O Warriors de Curry enfrentou um adversário similar na primeira rodada. Nos rebotes, por exemplo, o Rockets teve a melhor taxa dos playoffs, sendo que o time de San Francisco foi o quarto pior no quesito. Além disso, Golden State foi superado em 74 pontos na área pintada.

Sim, é verdade que Golden State superou o Rockets. Porém, o Timberwolves é mais completo em relação ao adversário anterior do Warriors. Houston, por exemplo, foi o quarto pior time em tentativas de três pontos na fase regular. O Timberwolves, por outro lado, foi o sexto melhor.

Além disso, o Timberwolves conta com mais opções para criar no ataque de meia quadra contra o Warriors. Enquanto Houston dependia das investidas de Alperen Sengun no garrafão, Minnesota pode criar arremessos com Anthony Edwards e alternar em formações com um dois pivôs para se adaptar à defesa de Golden State.

Rotação do Warriors

O Warriors, no entanto, também é menos limitado que o adversário anterior do Timberwolves. Mesmo sem um garrafão de elite, o time de San Francisco é capaz de jogar em small-ball e criar arremessos mesmo sem muitos rebotes.

Segundo o Cleaning the Glass, por exemplo, quando Stephen Curry e Jimmy Butler jogam com Draymond Green como pivô, o Warriors marca 125.1 pontos por 100 pontos. As formações com o trio, além disso, geram 27 lances livres por 100 posses, sendo um número considerável para quem não joga com um pivô de ofício.

O Warriors, por fim, tem uma rotação que o Lakers não tinha contra o Timberwolves. No jogo em que Minnesota classificou, por exemplo, ficou evidente o cansaço do Lakers. Golden State, porém, é capaz de se adaptar ao adversário. O trio Curry, Butler e Green, assim, pode ter Gary Payton e Moses Moody para a defesa ou Brandin Podziemski e Buddy Hield para o ataque. Além disso, Kevon Looney pode ser usado para a batalha no garrafão.

Playoffs da NBA: Warriors x Timberwolves

Warriors e Timberwolves nunca se enfrentaram nos playoffs da NBA. Desse modo, o duelo deste ano é o primeiro na história dos times. Porém, no histórico de temporada regular, Golden State supera Minnesota por 77 vitórias a 57.

2024/25

Warriors 3 x 1 Timberwolves

06/12/24: Timberwolves 107 x 90 Warriors

08/12/24: Timberwolves 106 x 114 Warriors

21/12/24: Warriors 113 x 103 Timberwolves

15/01/25: Warriors 116 x 115 Timberwolves

Datas da série

Dia Jogo Horário TV 06/05 Warriors x Timberwolves* 22h30 Prime Video 08/05 Warriors x Timberwolves* 21h30 Prime Video 10/05 Timberwolves x Warriors* 21h30 ESPN 2 12/05 Timberwolves x Warriors* 23h ESPN 2 14/05** Warriors x Timberwolves* – – 18/05** Timberwolves x Warriors* – – 20/05** Warriors x Timberwolves* – –

* Mandante

** Se necessário

Palpite Jumper Brasil

Jumper Vencedor Antonio Carlos Gomes Timberwolves em seis Gustavo Freitas Warriors em sete Gustavo Lima Warriors em sete Higor Goulart Warriors em seis João Pedro Timberwolves em seis Lucas Piona Warriors em sete Matheus Carvalho Timberwolves em sete Ricardo Stabolito Timberwolves em seis Victor Linjardi Warriors em seis Vini Donato Timberwolves em seis

