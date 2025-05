Draymond Green, sobre jogo contra Timberwolves: “Sem pânico”

O Golden State Warriors vai para o segundo jogo das semifinais do Oeste contra o Minnesota Timberwolves sem Stephen Curry, mas Draymond Green prega tranquilidade. O time de San Francisco venceu o primeiro embate por 99 a 88 na noite de terça-feira (6), mas perdeu Curry para os próximos embates.

Com uma lesão na coxa, Curry está fora até o quarto jogo contra o Timberwolves, pelo menos. Mas Green vê o Warriors com chances de vencer mesmo sem o principal jogador do time. De acordo com o veterano, Golden State tem Jimmy Butler pronto para assumir o protagonismo.

“Nós todos já sabemos do que Jimmy (Butler) é capaz de fazer”, disse Draymond Green. “Ele é capaz de carregar o time. Ele carregou um time às finais duas vezes. Então, nós não vamos entrar em pânico. Nós vamos entender o que isso significa. Temos o melhor grupo de técnicos da NBA. Todos nós sabemos que eles vão deixar a gente em uma boa posição de jogar no ataque sem Steph. Mas temos toda a confiança nos jogadores que estão no time e que eles vão fazer as jogadas certas e fazer cestas. Jimmy sabe o que fazer, então vamos ficar bem”.

Publicidade

Sem Curry, o técnico Steve Kerr deve optar entre Moses Moody e Gary Payton II para o quinteto titular nesta quinta-feira (8). O treinador aposta que a defesa, acima de tudo, vai continuar fazendo um bom trabalho. Afinal, não levou mais de 93 pontos em quatro jogos nos playoffs, sendo os últimos dois deles consecutivos.

Leia mais

“A gente acha que tem a melhor defesa da liga”, disse Kerr em entrevista coletiva nessa quarta-feira. “Ela está sob prova nos últimos dois meses, então nós podemos acreditar que nossa defesa vai gerar nosso ataque”.

Publicidade

No primeiro tempo do jogo inicial das semifinais contra o Timberwolves, Draymond Green fez quatro cestas de três. Ele terminou a partida com 18 pontos, oito rebotes, além de seis assistências. Enquanto isso, Buddy Hield somou 24 pontos e foi o cestinha. Por fim, Butler concluiu com 20 pontos, 11 rebotes e oito passes decisivos.

Green deve seguir com mais ações ofensivas no segundo jogo

Apesar de ficar abaixo de dez pontos nos seis primeiros jogos dos playoffs, Draymond Green vem de partidas com 16 e 18, respectivamente. Sem Curry, é provável que o Warriors utilize Jimmy Butler e Buddy Hield como principais armas ofensivas. No entanto, Green também deve participar mais do ataque.

Publicidade

Nos últimos dois jogos, Green teve um total de 28 arremessos. Apenas como comparação, nas seis partidas anteriores somadas, ele teve 41. Ou seja, 6.8, menos da metade.

Embora não seja um grande arremessador de três pontos, Green acertou 33.3% no sétimo jogo contra o Houston Rockets e no primeiro diante do Timberwolves.

Warriors e Timberwolves se enfrentam pelo segundo jogo das semifinais do Oeste nesta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília).

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA