Warriors perde Stephen Curry por lesão; veja quando retorna

O Golden State Warriors confirmou a lesão de Stephen Curry. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o astro sofreu uma lesão de grau 1 na coxa. Portanto, ele deve ficar fora por pelo menos uma semana e é desfalque confirmado para o Jogo 2 diante do Minnesota Timberwolves, nesta quinta-feira (8).

Curry sofreu a lesão na coxa no segundo quarto do Jogo 1 entre Warriors e Timberwolves. Com 13 pontos, ele sinalizou ao técnico Steve Kerr que precisava sair e foi direto para o vestiário. Na sequência, o time descartou que ele retornaria para a partida. No fim, Golden State venceu por 99 a 88.

Ainda segundo Charania, a distensão sofrida por Stephen Curry é de grau 1. Desse modo, ele deve perder pelo menos uma semana para se recuperar. Assim, é provável que o astro do Warriors retorne apenas em um provável Jogo 6, marcado para o dia 18 de maio.

Após a lesão, o técnico do Warriors comentou sobre a situação de Stephen Curry. Embora ainda não tivesse confirmado o desfalque, Steve Kerr afirmou que já se preparava para não contar com o armador no Jogo 2.

“Estamos, claro, montando o plano de jogo considerando que Curry não estará disponível na quinta-feira”, disse o técnico do Warriors. “Ainda não sabemos, mas com uma lesão na coxa, é difícil imaginar que ele jogue na quinta”.

A lesão de Curry deve dar mais minutos ao armador Pat Spencer. O reserva, aliás, teve 11 minutos e quatro pontos no Jogo 1. O mesmo deve acontecer com Jonathan Kuminga, que teve 13 minutos e sete pontos no duelo passado.

“Já vimos o Pat em ação. Ele é competitivo, sabemos disso”, afirmou Kerr. “Aqueles minutos no Jogo 1 foram importantes. Então, se Stephen Curry não jogar, o Pat com certeza terá mais tempo na quinta”.

Sem Curry, o Warriors venceu o Jogo 1 diante do Timberwolves. Além da boa defesa, o ala-armador Buddy Hield foi o cestinha com 24 pontos, enquanto Jimmy Butler contribuiu com 20.

Portanto, mesmo com Curry lesionado, o Warriors volta ao Target Center em vantagem na quinta-feira (8). Os times se enfrentam a partir de 21h30 (horário de Brasília), pelas semifinais do Oeste nos playoffs.

