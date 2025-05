Draymond Green elogia jogadores do Warriors após empurrão

O ídolo do Golden State Warriors, Draymond Green, é um dos jogadores mais ‘durões’ da NBA. Desde que chegou à liga, o ala-pivô acumula lances e faltas polêmicas, além de provocações contra os adversários. Até mesmo quando não está em quadra, o veterano parece gostar do jogo físico.

Um momento curioso do tipo aconteceu no Jogo 5 entre Warriors e Houston Rockets. Já fora de quadra, Green apareceu no ‘replay’ orgulhoso de um empurrão dos jogadores de Golden State em Alperen Sengun.

O lance aconteceu já no último quarto do duelo. Após uma disputa de jogo, Alperen Sengun confrontou Pat Spencer e encarou Trayce Jackson-Davis. Assim, os jogadores do Warriors reagiram e empurraram o turco do Rockets. Logo na sequência, Green aparece em diz: “meus garotos”.

"My guys." — Draymond Green watching Pat Spencer and Trayce Jackson-Davis get into it with Alperen Sengun. 🤣 (via @Fullcourtpass) pic.twitter.com/laoazWxA7T — Hoop Central (@TheHoopCentral) May 1, 2025

O apoio de Draymond Green aos jogadores do Warriors reforçou a rivalidade do veterano com o Rockets. Em toda a série, afinal, o ala-pivô tem se envolvido em lances polêmicos com os adversários de Houston. Desse modo, a torcida do time texano até chegou a gritar “fuck you, Draymond”, em alguns jogos.

Um lance duro de Draymond Green aconteceu no Jogo 2. O ídolo do Warriors, afinal, provocou Fred VanVleet, o que deu início a um empurra-empurra entre os times. Assim, ambos os jogadores foram punidos com técnicas.

No Jogo 4, por sua vez, Green esteve envolvido em dois lances polêmicos com jogadores do Rockets. Primeiro, ele recebeu uma falta técnica ao discutir com Dillon Brooks depois de um bloqueio duro em Amen Thompson. Depois, foi punido com uma flagrante por empurrar o rosto de Tari Eason no chão.

O pivô Steven Adams, no entanto, negou que Green passe do ponto com os jogadores do Rockets. Um dos veteranos de Houston, o jogador afirmou que não vê “maldade” nas ações do adversário.

“Isso faz parte do jogo. É um nível de competição muito alto ali. Como você sabe, os playoffs são um nível diferente de competição em comparação com a temporada regular, com qualquer outra coisa. Assim, as pessoas estão apenas jogando duro. Jogam muito duro. Então, às vezes, coisas acontecem e nem tudo é de propósito. Acho que todos querem vencer”, disse o pivô do Rockets.

